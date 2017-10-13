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Ракета «Рокот» вывела спутник Sentinel-5P на орбиту

17:12 13.10.2017
Sentinel-5 Precursor. Фото SkywalkerPL с сайта wikimedia.org
Sentinel-5 Precursor. Фото SkywalkerPL с сайта wikimedia.org
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Стартовавшая 13 октября в 12:27 мск с Первого государственного испытательного космодрома Плесецк ракета космического назначения (РКН) «Рокот» успешно вывела на орбиту космический аппарат «Сентинел-5П» (Sentinel-5P) для Европейского космического агентства.

Отделение космического аппарата от разгонного блока произошло в расчетное время в штатном режиме. Аппарат взят на управление заказчиком. Пуск и контроль полета ракеты-носителя осуществили Космические войска ВКС России.

Старт и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Выведение космического аппарата на целевую солнечно-синхронную орбиту обеспечил разгонный блок «Бриз-КМ».

Спутник «Сентинел-5П», оснащенный спектрометром TROPOMI, предназначен для измерения качества атмосферы Земли. Стартовая масса космического аппарата - приблизительно 820 кг.

«Сентинел-5П» - второй космический аппарат, запущенный с помощью РН «Рокот» в рамках европейской программы мониторинга окружающей среды Copernicus («Коперник»), известной ранее как «Программа глобального мониторинга в интересах охраны окружающей среды и безопасности» (CMES - Global Monitoring for Environment and Security).

За период с 2009 по 2016 г. Eurockot обеспечил успешные запуски четырех космических аппаратов ДЗЗ по программам ЕSА (GOCE, SMOS, SWARM, Sentinel 3A), а также, - технологического демонстратора Proba -2.

Темы: Роскосмос
Источник: Роскосмос
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.10.2017, 19:23
Гость: Изя

Ви таки зачем тгавите старушку европу? Ваша ржавая ракета не соответствует стандартам "евро-5" и третьему энергопакету. Пегестаньте уже агрессию против миролюбивой скандинавии!
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