Ракета «Рокот» вывела спутник Sentinel-5P на орбиту

Стартовавшая 13 октября в 12:27 мск с Первого государственного испытательного космодрома Плесецк ракета космического назначения (РКН) «Рокот» успешно вывела на орбиту космический аппарат «Сентинел-5П» (Sentinel-5P) для Европейского космического агентства.

Отделение космического аппарата от разгонного блока произошло в расчетное время в штатном режиме. Аппарат взят на управление заказчиком. Пуск и контроль полета ракеты-носителя осуществили Космические войска ВКС России.

Старт и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Выведение космического аппарата на целевую солнечно-синхронную орбиту обеспечил разгонный блок «Бриз-КМ».

Спутник «Сентинел-5П», оснащенный спектрометром TROPOMI, предназначен для измерения качества атмосферы Земли. Стартовая масса космического аппарата - приблизительно 820 кг.

«Сентинел-5П» - второй космический аппарат, запущенный с помощью РН «Рокот» в рамках европейской программы мониторинга окружающей среды Copernicus («Коперник»), известной ранее как «Программа глобального мониторинга в интересах охраны окружающей среды и безопасности» (CMES - Global Monitoring for Environment and Security).

За период с 2009 по 2016 г. Eurockot обеспечил успешные запуски четырех космических аппаратов ДЗЗ по программам ЕSА (GOCE, SMOS, SWARM, Sentinel 3A), а также, - технологического демонстратора Proba -2.