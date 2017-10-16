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Telegram оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

11:10 16.10.2017
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Мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы в понедельник оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.

Судья уточнила, что взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы.

Судебное заседание прошло в отсутствие представителей Telegram, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, комментируя требования российских и иранских властей, заявил о готовности прекратить бизнес в тех странах, которые оказывают давление на компанию.

Роскомнадзор неоднократно призывал Telegram исполнить требование законодательства и предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. В случае отказа глава Роскомнадзора грозил мессенджеру блокировкой.

Темы: Интернет в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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16.10.2017, 15:05
Гость: жора

кого? Telegram, суд или фсб?
16.10.2017, 14:51
Гость: RS

Что, у ФСБ не хватает квалификации АНБ США, чтобы ни у кого не спрашивая, взламывать любые "закрытые" системы связи? А судя по размеру штрафа (~13500$) нарушителям закона наносится булавочный укол. А вот со спецслужбами США не побалуешь: Фирмы, не согласные к сотрудничеству, они достанут в любой части света и просто разорят.
16.10.2017, 14:49
Гость: Тульский безлимит

Игиловцы они такие,еще у них на каждом ишаке тарелка со спутниковым интернетом и на позиции они переписку ведут друг с другом,а не по рации связываются...
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