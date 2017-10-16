Telegram оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

Мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы в понедельник оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.

Судья уточнила, что взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы.

Судебное заседание прошло в отсутствие представителей Telegram, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, комментируя требования российских и иранских властей, заявил о готовности прекратить бизнес в тех странах, которые оказывают давление на компанию.

Роскомнадзор неоднократно призывал Telegram исполнить требование законодательства и предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. В случае отказа глава Роскомнадзора грозил мессенджеру блокировкой.