Концерн «Калашников» представил новый интернет-магазин гражданского стрелкового оружия. Презентация состоялась на международной выставке Arms & Hunting – 2017, которая проходила с 12 по 15 октября на территории выставочного комплекса «Гостиный двор».

Теперь любой желающий может оформить заказ на сайте Kalashnikov.com и получить товар в ближайшей бренд–зоне концерна.

Для оформления заказа нужно заполнить форму, указать удобное место получения из перечня бренд-зон и отправить заявку на рассмотрение. Подтверждение заказа отправляется на указанный адрес электронной почты, после чего менеджер клиентского отдела связывается с покупателем.

В первый день выставки Arms & Hunting – 2017 Концерн «Калашников» провел презентацию своих новых разработок и сервисов. Среди новинок — элитные и коллекционные ружья, а также комплекты экипировки для охоты. На стенде концерна можно оформить заказ на некоторые серийные изделия, приобрести средства по уходу за оружием, тактические чехлы и брендированную сувенирную продукцию.