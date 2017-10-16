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«Калашников» представил новый интернет-магазин

09:13 16.10.2017
Скриншот сайта kalashnikov.com
Скриншот сайта kalashnikov.com
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Концерн «Калашников» представил новый интернет-магазин гражданского стрелкового оружия. Презентация состоялась на международной выставке Arms & Hunting – 2017, которая проходила с 12 по 15 октября на территории выставочного комплекса «Гостиный двор».

Теперь любой желающий может оформить заказ на сайте Kalashnikov.com и получить товар в ближайшей бренд–зоне концерна.

Для оформления заказа нужно заполнить форму, указать удобное место получения из перечня бренд-зон и отправить заявку на рассмотрение. Подтверждение заказа отправляется на указанный адрес электронной почты, после чего менеджер клиентского отдела связывается с покупателем.

В первый день выставки Arms & Hunting – 2017 Концерн «Калашников» провел презентацию своих новых разработок и сервисов. Среди новинок — элитные и коллекционные ружья, а также комплекты экипировки для охоты. На стенде концерна можно оформить заказ на некоторые серийные изделия, приобрести средства по уходу за оружием, тактические чехлы и брендированную сувенирную продукцию.

Темы: интернет-магазин, Сайты, Интернет-магазин, Интернет-сайт
Источник: «Ростех»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.10.2017, 12:15
Гость: Для начала

начала бы надо разрешить свободную продажу и ношение оружия. Нашлось бы чем и пенсионерам пенсию повышать, а не держать весь народ за уголовное быдло.
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