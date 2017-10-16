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В Гималаях обнаружено каменное войско

11:03 16.10.2017

Археология не всегда бывает связана с раскопками. Неизвестные науке уникальные памятники древней культуры можно обнаружить прямо на поверхности земли, а не в ее недрах.


Фото с сайта archaeology.nsc.ru

Этим летом в Малых Гималаях работала российско-индийская экспедиция под руководством главного научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН, доктора исторических наук Натальи Полосьмак. В горах Пир-Панджал на высоте две тысячи метров были обнаружены около двухсот каменных скульптур всадников, плит с изображениями людей и животных, каменных постаментов и облицованных каменными плитами бассейнов. Предположительный возраст каменных изваяний – 6-7 в. н.э.

Высеченные из камня изображения коней с двумя, тремя, а иногда и четырьмя всадниками выполнены с большой тщательностью. Костюм воинов, их оружие, конское снаряжение и упряжь, украшения поражают обилием деталей, учитывая, сколько труда вложено в каждую пробитую в камне тонкую бороздку. Такая избыточность изображений, по мнению исследователя, вполне вероятно, призвана отображать реальную картину прошлого. Лица всадников лишены индивидуальности, в каждом из них передан некий обобщенный образ воина, воплощающий всех воинов этого народа.


Фото с сайта archaeology.nsc.ru

Наталья Полосьмак обратила внимание на сходство этих лиц с портретами на монетах эфталитов – крупные черты лица, большой длинный прямой нос, плоско срезанный затылок, который может быть отражением характерной антропологической особенности населения – лобно-затылочной или кольцевой деформации черепа, которую, по мнению антропологов, можно увидеть и на монетах эфталитов. Большие круглые серьги в ушах всадников также сближают их с некоторыми образами эфталитских правителей, отчеканенных на древних монетах.

Трудно даже представить, сколько времени и сил потребовалось на создание такого количества культовых скульптур – мифического каменного войска. Тем интереснее будет выяснить их истинное значение в тот далекий исторический период.

– Перед нами, по всей видимости, изображения героев, предков, направляющихся в ту далекую страну, которую каждый народ представляет по-своему, и в которой каждый завершает свой земной путь. Это могут быть памятники погибшим воинам, но утверждать этого мы не можем, ведь изучение и интерпретация этих уникальных памятников еще впереди – считает Наталья Полосьмак. Из трех известных племен эфталитов, которые поселились в Северной Индии, она особо выделяет воинственных раджапутов, потомки которых, догры, до сих пор населяют некоторые горные районы этой страны, в том числе и те места, где находятся эти уникальные изваяния.

Темы: Археология, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН
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Комментарии читателей
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16.10.2017, 14:49
Гость: Carlos

Ну, если только статуи и место не подвергались регулярному и тщательному уходу на протяжении 1300 лет.
Видел я на Северном Кавказе могильные плиты старинные (а не древние, как эти статуи) - уж, лишайника и следов выветривания на них было достаточно.
Эти же "древности" по сравнению с памятниками, которым было лет несколько более 100 - просто "свежак"...
16.10.2017, 13:38
Гость: XeX

Возникает несколько вопросов:
1. Каким образом статуи простояли в горах 1300 лет и на них не видно следов эрозии - выветривания, кислотных дождей и т.д
2. Почему на статуе не видно мха, лишайника, пятен, трещин и птичьего помета?
3. Почему за 1300 лет их никто не обнаружил - ведь место по виду вполне выглядит доступным - плоская площадка, нет зарослей и отвесных скал, климат умеренный судя по растительности и трава между статуями как бы вытоптана.
4. На фото справа кусок пруда прямоугольной формы - то есть это рукотворный пруд и там явно были люди совсем недавно.

Так что "древняя находка" - это либо свежесделанный фейк либо совсем недавнее творчество местных жителей.
16.10.2017, 12:13
Гость: Армяне

и в Гималаи пролезли.
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