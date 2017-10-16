В Гималаях обнаружено каменное войско

Археология не всегда бывает связана с раскопками. Неизвестные науке уникальные памятники древней культуры можно обнаружить прямо на поверхности земли, а не в ее недрах.



Фото с сайта archaeology.nsc.ru

Этим летом в Малых Гималаях работала российско-индийская экспедиция под руководством главного научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН, доктора исторических наук Натальи Полосьмак. В горах Пир-Панджал на высоте две тысячи метров были обнаружены около двухсот каменных скульптур всадников, плит с изображениями людей и животных, каменных постаментов и облицованных каменными плитами бассейнов. Предположительный возраст каменных изваяний – 6-7 в. н.э.

Высеченные из камня изображения коней с двумя, тремя, а иногда и четырьмя всадниками выполнены с большой тщательностью. Костюм воинов, их оружие, конское снаряжение и упряжь, украшения поражают обилием деталей, учитывая, сколько труда вложено в каждую пробитую в камне тонкую бороздку. Такая избыточность изображений, по мнению исследователя, вполне вероятно, призвана отображать реальную картину прошлого. Лица всадников лишены индивидуальности, в каждом из них передан некий обобщенный образ воина, воплощающий всех воинов этого народа.



Фото с сайта archaeology.nsc.ru

Наталья Полосьмак обратила внимание на сходство этих лиц с портретами на монетах эфталитов – крупные черты лица, большой длинный прямой нос, плоско срезанный затылок, который может быть отражением характерной антропологической особенности населения – лобно-затылочной или кольцевой деформации черепа, которую, по мнению антропологов, можно увидеть и на монетах эфталитов. Большие круглые серьги в ушах всадников также сближают их с некоторыми образами эфталитских правителей, отчеканенных на древних монетах.

Трудно даже представить, сколько времени и сил потребовалось на создание такого количества культовых скульптур – мифического каменного войска. Тем интереснее будет выяснить их истинное значение в тот далекий исторический период.

– Перед нами, по всей видимости, изображения героев, предков, направляющихся в ту далекую страну, которую каждый народ представляет по-своему, и в которой каждый завершает свой земной путь. Это могут быть памятники погибшим воинам, но утверждать этого мы не можем, ведь изучение и интерпретация этих уникальных памятников еще впереди – считает Наталья Полосьмак. Из трех известных племен эфталитов, которые поселились в Северной Индии, она особо выделяет воинственных раджапутов, потомки которых, догры, до сих пор населяют некоторые горные районы этой страны, в том числе и те места, где находятся эти уникальные изваяния.