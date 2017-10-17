Для школьников Москвы на Фестивале «Золотая Черепаха» пройдут Дни науки

XI Фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха» подготовил для московских школьников специальную образовательную программу в дни школьных каникул.



Фото: Пресс-служба Фестиваля «Золотая Черепаха»

На главной edutainment-площадке в Экспоцентре на Красной Пресне пройдут Дни науки, организованные при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и редакции образовательного журнала «Кот Шредингера».

В рамках фестиваля юных посетителей ждет серия уникальных кинопоказов от Discovery Channel и Animal Planet, а для малышей пройдут творческие мастер-классы и активности с аниматорами и любимыми героями мультфильмов, экологические игры.

Для детей постарше образовательный журнал «Кот Шредингера» организует 28 и 29 октября Дни науки с настольными научными играми и лекциями от популяризаторов науки.

В игровой форме на Фестивале детей научат бережному отношению к природе и расскажут про влияние человека на окружающий мир. Для родителей подготовлены встречи с психологами, которые расскажут, как воспитывать осознанное поколение.



Фото: Пресс-служба Фестиваля «Золотая Черепаха»

Международный фестиваль «Золотая Черепаха» – крупнейший культурный эколого-просветительский проект и единственное в России официальное событие, проводимое в рамках десятилетия сохранения биоразнообразия, объявленного Организацией Объединенных Наций. Фестиваль «Золотая Черепаха» – официальное событие Года экологии в России.

Фестиваль пройдет с 14 октября по 5 ноября в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне и в пространстве ArtPlay SPb в Санкт-Петербурге – с 10 по 19 ноября.

Средства, собранные от продажи билетов на мероприятия Фестиваля и сувенирной продукции, будут переданы в пользу подопечных Благотворительного фонда «Мой экватор» – детей с сердечными заболеваниями.