Медведев: Россия не будет строить свой цифровой «колхоз»

Россия при развитии цифровых технологий не намерена обосабливаться от глобального рынка, будет продвигать свои разработки за рубежом и намерена действовать совместно с международными партнерами. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "Открытые инновации".

"У нас имеется потенциал, чтобы гарантировать цифровой суверенитет. Но мы не собираемся замыкаться и строить вот такой цифровой "колхоз", как это можно назвать", - сказал премьер, отметив, что емкость российского рынка ограничена. "Мы будем продвигать наши разработки на глобальные рынки. Но хотели бы действовать совместно с международными партнерами", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что важно создавать среду доверия в сфере цифровизации "даже сегодня, хотя это не всегда просто, как вы знаете, в силу известных причин". "Но мы открыты и надеемся, что этот диалог продолжится", - цитирует Медведева ТАСС.

Премьер-министр заявил, что Россия не ищет собственный путь в цифровых технологиях и готова работать со всеми.