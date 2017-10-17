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Медведев: Россия не будет строить свой цифровой «колхоз»

16:16 17.10.2017

Россия при развитии цифровых технологий не намерена обосабливаться от глобального рынка, будет продвигать свои разработки за рубежом и намерена действовать совместно с международными партнерами. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "Открытые инновации".

"У нас имеется потенциал, чтобы гарантировать цифровой суверенитет. Но мы не собираемся замыкаться и строить вот такой цифровой "колхоз", как это можно назвать", - сказал премьер, отметив, что емкость российского рынка ограничена. "Мы будем продвигать наши разработки на глобальные рынки. Но хотели бы действовать совместно с международными партнерами", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что важно создавать среду доверия в сфере цифровизации "даже сегодня, хотя это не всегда просто, как вы знаете, в силу известных причин". "Но мы открыты и надеемся, что этот диалог продолжится", - цитирует Медведева ТАСС.

Премьер-министр заявил, что Россия не ищет собственный путь в цифровых технологиях и готова работать со всеми.

Темы: Высокие технологии в мире, Высокие технологии в России, Информационные технологии (IT), Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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17.10.2017, 19:45
Гость: однозначно

Вопрос.А с должностью начальника колхозного клуба он справится?
17.10.2017, 19:38
Гость: Жека

Зачем строить цифровой колхоз, если построили офшорный колхоз?
17.10.2017, 19:33
Гость: ага

Это КАКИМ ЖЕ ДЕБИЛОМ НАДО БЫТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОНЯТЬ, ЧТО ОН СКАЗАЛ! А сказал он, ЧТО БАНКИ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ, ДА И ДЕНЬГИ ТОЖЕ! Вот почему вся ЛИБЕРАЛЬНО-ССионистская МРАЗОТА ЗАИСТЕРИЛА! И БУДЕТ ЭТО ВНЕДРЕНО ПО ВСЕМУ МИРУ! Плоховато придется ПАНЕЛЬНЫМ ШЕКЕЛЬГРЕБЕМ.
Все комментарии (20)
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