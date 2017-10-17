Ученик 11 класса запатентовал новый вид электростанции

Ученик 11 класса СУНЦ НГУ Касымхан Хубиев запатентовал в Казахстане гальваническую электростанцию. Изобретенный школьником механизм позволяет получать недорогую электроэнергию в отдаленных и труднодоступных районах.

Электростанция представляет собой гальванический элемент, состоящий из медного и алюминиевого маховиков диаметром 5 метров, полностью погруженных в жидкую среду (водный раствор). Для обеспечения циркуляции и периодического обновления жидкой среды гальванического элемента предлагается устанавливать прототипные станции на побережьях морей, озер или рек.

Большое количество тонких пластин маховика увеличивают площадь соприкосновения и количество вырабатываемого электричества. Допускается небольшое колебание пластин маховиков, что необходимо для процесса выработки электрического тока во время приливов, отливов или изменения течения воды в водоеме. Оптимальный интервал между медным и алюминиевым маховиками 20 метров.

На суше находится инвертор, который переводит постоянный ток, вырабатываемый гальваническим элементом, в непостоянный. Дополнительно устанавливается счетчик электрического тока и солевой электро-накопитель.

Помимо основной электростанции школьник разработал ее модифицированный вариант, который можно транспортировать для использования в труднодоступных и отдаленных районах. Полученную электроэнергию можно будет использовать в промышленности и ЖКХ.

- Сейчас все устанавливают солнечные батареи и всячески их улучшают. Моё изобретение - альтернатива солнечным батареям, оно дешевле и также может использоваться в разных географических зонах, где есть водоёмы. И главное - выработка энергии электростанцией не зависит от световых дней, природных условий. Некоторые, слушая о моем изобретении, задаются вопросом, будет ли электростанция работать зимой. Да, она будет работать. Более того, исходя из особенностей работы гальванического элемента, предполагается увеличение выработки энергии в холодные дни, - говорит Касымхан Хубиев.

По словам школьника, идея гальванической электростанции пришла к нему после того, как он прочитал статью об обычных солевых батарейках. — Времени на разработку ушло много. Я перепробовал с десяток возможных видов составления гальванического элемента, пока не пришёл к самому выгодному варианту. Теоретическое и опытное обоснование заняло тоже немало времени, — вспоминает он.

Помимо этого, около двух лет заняли подготовка документов для патентации изобретения и ожидание итогового заключения.

Сейчас главная задача для Касымхана Хубиева - собрать и проверить в действии пробную модель электростанции, чтобы на практике доказать ценность своего изобретения.