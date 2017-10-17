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МС-21 успешно совершил первый дальний перелет

14:41 17.10.2017

Опытный самолет МС-21-300 совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода в аэропорт Жуковский, принадлежащий Госкорпорации Ростех, для продолжения летных испытаний.


Фото: корпорация «Иркут»

Самолет преодолел 4500 километров без посадки за 6 часов. Полет проходил на высоте 10 000 метров. По словам командира экипажа Героя России Олега Кононенко, полет прошел в штатном режиме, а все системы отработали без сбоев.

МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения, ориентированный на массовый сегмент рынка авиаперевозок. Вместимость самолета в зависимости от комплектации составляет от 163 до 211 пассажиров.

Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей – PW1400G американской компании Pratt & Whitney и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в Госкорпорацию Ростех. Двигатели нового поколения обладают уменьшенным расходом топлива и низким уровнем шума и эмиссии вредных веществ. Самолет МС-21 отвечает перспективным требованиям по защите окружающей среды.

Интеграторы основных систем самолета МС-21 – российские предприятия. В ходе реализации программы МС-21 в России созданы центры компетенций в области разработки и производства изделий из композиционных материалов. В целях внедрения новых технологий проведена кардинальная модернизация производственных мощностей Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» и ряда предприятий авиастроения и смежных отраслей промышленности.

Предприятия Ростеха также изготавливают композитные авиакомпоненты хвостового оперения. Именно технологии производства деталей кессонов киля и стабилизатора из полимерных композиционных материалов обеспечат конкурентоспособность авиалайнера. Их отличительная особенность — высокая степень автоматизации процесса. Масса композитных деталей в конструкции самолета составит от 30% до 40%. Кроме того, предприятия Госкорпорации стопроцентно обеспечивают потребность программы МС-21 в титане, поставляют комплектующие (шасси), авионику и бортовое радиоэлектронное оборудование.

Темы: Авиастроение, Ростехнологии
Источник: «Ростех»
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Комментарии читателей
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17.10.2017, 19:40
Гость: вотяк

очень хорошая новость, приятно читать.
17.10.2017, 18:44
Гость: Еретик

Так уже создали. Летает. Есть заказчики. Вы немножко опоздали со злопыхательством.
17.10.2017, 17:43
Гость: спокойный

любимое занятие советских а сейчас российских пропагандистов хвалиться своими будущими успехами мы создаем такое такое потом выясняется что либо это такое старая копия того что уже было на западе либо оно не жизнеспособно самый характерный пример волга сайбер
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