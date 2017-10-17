МС-21 успешно совершил первый дальний перелет

Опытный самолет МС-21-300 совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода в аэропорт Жуковский, принадлежащий Госкорпорации Ростех, для продолжения летных испытаний.



Фото: корпорация «Иркут»

Самолет преодолел 4500 километров без посадки за 6 часов. Полет проходил на высоте 10 000 метров. По словам командира экипажа Героя России Олега Кононенко, полет прошел в штатном режиме, а все системы отработали без сбоев.

МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения, ориентированный на массовый сегмент рынка авиаперевозок. Вместимость самолета в зависимости от комплектации составляет от 163 до 211 пассажиров.

Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей – PW1400G американской компании Pratt & Whitney и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в Госкорпорацию Ростех. Двигатели нового поколения обладают уменьшенным расходом топлива и низким уровнем шума и эмиссии вредных веществ. Самолет МС-21 отвечает перспективным требованиям по защите окружающей среды.

Интеграторы основных систем самолета МС-21 – российские предприятия. В ходе реализации программы МС-21 в России созданы центры компетенций в области разработки и производства изделий из композиционных материалов. В целях внедрения новых технологий проведена кардинальная модернизация производственных мощностей Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» и ряда предприятий авиастроения и смежных отраслей промышленности.

Предприятия Ростеха также изготавливают композитные авиакомпоненты хвостового оперения. Именно технологии производства деталей кессонов киля и стабилизатора из полимерных композиционных материалов обеспечат конкурентоспособность авиалайнера. Их отличительная особенность — высокая степень автоматизации процесса. Масса композитных деталей в конструкции самолета составит от 30% до 40%. Кроме того, предприятия Госкорпорации стопроцентно обеспечивают потребность программы МС-21 в титане, поставляют комплектующие (шасси), авионику и бортовое радиоэлектронное оборудование.