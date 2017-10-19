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Ученые предупредили о наступлении экологического Армаггедона

12:45 19.10.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Немецкие ученые совместно с коллегами из Нидерландов и Великобритании заявила о резком сокращении количества крылатых насекомых на территории Германии, сообщается в статье, опубликованной в Plos One.

Подсчет насекомых исследователи ведут с 1989 года. Всего при помощи специальных ловушек, расставленных в 63 районах Германии, они собрали более 1,5 тысяч проб насекомых.

В результате исследования обнаружилось, что за 27 лет общий вес пойманных насекомых снизился на 76 процентов. Ученые не называют причин такого резкого падения численности насекомых, однако предполагают, что наиболее вероятным фактором является уничтожение человеком их естественной среды обитания, использование пестицидов и глобальное потепление.

«Насекомые составляют около двух третей всей жизни на Земле, сейчас мы наблюдаем ужасающий спад. Человечество делает огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни и в настоящее время находится на пути к экологическому Армагеддону», - говорят ученые.

Они заявляют, что исчезновение такого количества насекомых представляет серьезную угрозу для жизни на Земле, так как они играют важную роль в пищевой цепи и опылении растений.
 

Темы: Экология и охрана природных богатств планеты, Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в мире, Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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Комментарии читателей
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19.10.2017, 19:33
Гость: Серёга

Стриженный газон - мёртвая зона с точки зрения природы.
Тех же бабочек в Москве например мало, им негде жить - даже не асфальт и плитка виноваты - ВСЕ ГАЗОНЫ ВЫСТРИЖЕНЫ! У нас даже в парках траву стригут, хотя это нарушение!!! Нет гусениц, нет нектара - нет и бабочек, а с ними и птиц меньше, чем могло бы быть. В итоге жизнь беднее...

Оно вроде не заметно, но городские дети всё дальше от природы - мне часто даже показать им нечего на прогулках... Разве что за городом или подальше в лесопарк зайти...
Пытались запретить стричь газоны - устроили опрос, но экологически грамотные горожане его проиграли - спасибо тем при..ркам, которые голосовали за стрижку...
Так что, ничего удивительного.
19.10.2017, 18:32
Гость: ВВВ

Крылатые-то ладно! А у нас, как трассу через наш спальный район проложили, так даже тараканы ушли! А до этого лет двадцать не могли их в доме вывести!
19.10.2017, 17:36
Гость: Дед Пихто

Общий вес насекомых, как и суммарная температура пациентов в больнице за год, ни о чем не говорит.
У нас в городе, например, в последние годы тараканов стало меньше, а комаров больше. Комар весит существенно меньше, но им, в отличии от тараканов, кормятся птицы.
И где тут Армаггедон?
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