Ученые предупредили о наступлении экологического Армаггедона

Немецкие ученые совместно с коллегами из Нидерландов и Великобритании заявила о резком сокращении количества крылатых насекомых на территории Германии, сообщается в статье, опубликованной в Plos One.

Подсчет насекомых исследователи ведут с 1989 года. Всего при помощи специальных ловушек, расставленных в 63 районах Германии, они собрали более 1,5 тысяч проб насекомых.

В результате исследования обнаружилось, что за 27 лет общий вес пойманных насекомых снизился на 76 процентов. Ученые не называют причин такого резкого падения численности насекомых, однако предполагают, что наиболее вероятным фактором является уничтожение человеком их естественной среды обитания, использование пестицидов и глобальное потепление.

«Насекомые составляют около двух третей всей жизни на Земле, сейчас мы наблюдаем ужасающий спад. Человечество делает огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни и в настоящее время находится на пути к экологическому Армагеддону», - говорят ученые.

Они заявляют, что исчезновение такого количества насекомых представляет серьезную угрозу для жизни на Земле, так как они играют важную роль в пищевой цепи и опылении растений.

