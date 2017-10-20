Преимущества аренды 1С перед покупкой

Аренда 1С крайне выгодна для тех компаний, которые имеют несколько отделений или торговых точек в разных частях города

Постепенно программа 1С переходит с локальных компьютеров на удаленные сервера. Такая тенденция связана с желанием владельцев бизнеса минимизировать риски и издержки на покупку программного обеспечения. Аренда - это прекрасная альтернатива. Таким образом можно спокойно осуществлять деятельность и не переживать на тот счет, что в один момент возможности системы будут ограничены по ряду причин.

Давайте рассмотрим преимущества аренды 1С более детально, но сначала поговорим о понятии.

Принцип таков: одна компания приобретает мощные компьютеры и использует их в качестве сервера, после чего предлагает его часть клиентам на условиях аренды. Такие отношения оптимальны для предпринимателей, которые только начали свой путь и не могут похвастаться большим стартовым капиталом.

Если провести аналогию между арендой и покупкой, то финансовая выгода будет очевидной. Во втором случае придётся сразу выложить немаленькую сумму, чтобы приобрести программу и установить ее в рамках офиса. Не стоит забывать о том, что придется платить еще и за обслуживание, а также обновление программы.

Если привести в пример аренду, то здесь уже все включено в стоимость.

Кроме того, следует упомянуть и о технической части. Для того чтобы использовать профессиональную версию 1С, которая установлена на конкретный компьютер, необходима техника определенной мощности. Она стоит немало, а такие дополнительные траты могут «подкосить» начинающего предпринимателя. В случае удаленного доступа или арендованного достаточно техники с минимальным набором характеристик.

Аренда 1С крайне выгодна для тех компаний, которые имеют несколько отделений или торговых точек в разных частях города или населенных пунктах. Теперь вполне можно обойтись без услуг распределенной базы данных. При возникновении каких-либо неполадок всегда можно обратиться в компанию, предоставляющую услугу аренды. Опытные программисты быстро решат проблему в телефонном режиме или онлайн. В данном случае будет гарантирована оперативность, которая во многих ситуациях приоритетна.

Зачем тратить массу средств на покупку и подключение системы, если есть другой вариант, который обеспечивает не только стандартные, но и совершенно новые возможности, причем за более приемлемую цену.