У побережья Флориды обнаружены две подводные пирамиды

Уфолог по имени Скотт, занимающийся изучением различных аномалий, обнаружил на океанском дне неподалеку от побережья Флориды две огромные пирамиды.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Открытие, по его словам, было сделано на основе изображений, полученных с помощью сервисов Google Maps и Google Earth, сообщает Sun.

Разумеется, с выводами Скотта согласились далеко не все. По мнению некоторых пользователей, на снимках показаны скалы или коралловый риф.