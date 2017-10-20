]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

У побережья Флориды обнаружены две подводные пирамиды

13:38 20.10.2017

Уфолог по имени Скотт, занимающийся изучением различных аномалий, обнаружил на океанском дне неподалеку от побережья Флориды две огромные пирамиды.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Открытие, по его словам, было сделано на основе изображений, полученных с помощью сервисов Google Maps и Google Earth, сообщает Sun.

Разумеется, с выводами Скотта согласились далеко не все. По мнению некоторых пользователей, на снимках показаны скалы или коралловый риф. 

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.