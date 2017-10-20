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В США успешно испытали замену РД-180

17:22 20.10.2017
Стоп-кадр из видео в Twitter
Стоп-кадр из видео в Twitter
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Американская Blue Origin провела первые огневые испытания ракетного двигателя BE-4.

Тестирование агрегата, считающегося заменой российского РД-180, прошло успешно. Видео испытаний глава компании Джефф Безос выложил в Twitter.

«Огромное достижение команды Blue Origin, очень важный шаг!» — написал предприниматель.

С успешными испытаниями BlueOrigin поздравил альянс ULA (United Launch Alliance), совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, производитель носителя Atlas 5, на первую ступень которого устанавливается РД-180.

ВE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas 5, разрабатываемую также ULA. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. BlueOrigin также планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.

Первый собранный ВE-4 был представлен в марте 2017 года, испытания его топливной системы в мае закончились взрывом стенда. Массовое производство ВE-4 разворачивается в штате Алабама.

Также над заменой РД-180 работает Aerojet Rocketdyne. В отличие от BE-4, двигатель AR1 пригоден для установки на действующую ракету Atlas 5. Компания пока не представила рабочий образец агрегата, однако в начале мая провела огневые испытания предкамеры AR1.

По информации издания Space News, в комитете палаты представителей США по вооруженным силам признали, что Blue Origin по времени опережает Aerojet Rocketdyne в создании замены РД-180.

Темы: США, Наука и технологии, Технологии и решения
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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20.10.2017, 21:42
Гость: звезданутому

не бреши -никогда советские или российские ракеты не летали на метане
20.10.2017, 21:18
Гость: 1

Молодцы. Времени не теряют. А в России все по прежнему - миллиарды спускаются Чубайсу. В результате - пустота.
20.10.2017, 21:14
Гость: adept

Они и раньше разрабатывали для лунной программы. Кроме того это разработка одной частной фирмы а не всего совецкого ВПК.
Все комментарии (18)
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