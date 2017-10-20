В США успешно испытали замену РД-180

Американская Blue Origin провела первые огневые испытания ракетного двигателя BE-4.

Тестирование агрегата, считающегося заменой российского РД-180, прошло успешно. Видео испытаний глава компании Джефф Безос выложил в Twitter.

«Огромное достижение команды Blue Origin, очень важный шаг!» — написал предприниматель.

С успешными испытаниями BlueOrigin поздравил альянс ULA (United Launch Alliance), совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, производитель носителя Atlas 5, на первую ступень которого устанавливается РД-180.

ВE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas 5, разрабатываемую также ULA. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. BlueOrigin также планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.

Первый собранный ВE-4 был представлен в марте 2017 года, испытания его топливной системы в мае закончились взрывом стенда. Массовое производство ВE-4 разворачивается в штате Алабама.

Также над заменой РД-180 работает Aerojet Rocketdyne. В отличие от BE-4, двигатель AR1 пригоден для установки на действующую ракету Atlas 5. Компания пока не представила рабочий образец агрегата, однако в начале мая провела огневые испытания предкамеры AR1.

По информации издания Space News, в комитете палаты представителей США по вооруженным силам признали, что Blue Origin по времени опережает Aerojet Rocketdyne в создании замены РД-180.