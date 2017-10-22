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Названа причина невидимости инопланетян

13:20 22.10.2017

Американский планетолог Алан Стерн, главный исследователь миссии New Horizons, назвал простую причину невидимости инопланетян.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Ученый полагает, что большинство внеземных живых существ обитают не на поверхности своей материнской планеты, а в ее недрах. Такая жизнь существует, полагает Стерн, в подповерхностных океанах планет и их спутников, невидимая наблюдателю, находящемуся во внешнем пространстве.

«Миры с внутренними океанами отрезаны от внешнего космоса толстым слоем льда или камня и льда, поэтому им нелегко показать себя», — считает Стерн.

Основным источником энергии в таких небесных телах будет не свет материнской звезды, а гидротермальные источники на дне подповерхностных океанов, а защитой от звездной радиации выступит не собственная магнитосфера и атмосфера, а толстая ледяная или каменная оболочка, сообщает Science News.

В Солнечной системе существует или допускается наличие множества небесных тел с жидкими или замороженными подповерхностными океанами. Среди них, в частности, спутники Юпитера (Ганимед и Европа), Сатурна (Энцелад и Диона), а также Плутон.

В апреле 2017 года межпланетная станция Cassini обнаружила, что водяные струи, извергаемые из недр Энцелада, содержат до 1,4 процента молекулярного водорода и до 0,8 процента углекислого газа. Эти соединения являются критически важными для биосинтеза метана микроорганизмами и показывают, что в подповерхностном океане спутника Сатурна присутствуют гидротермальные источники.

«И если живые организмы в ледяных океанских мирах эволюционируют в разумные существа, они, вероятно, не будут знать о существовании ночного неба, подобно людям», — пишет Science News.

Станция New Horizons 14 июля 2015 года пролетела мимо Плутона на минимальном расстоянии. Основная задача миссии — изучение карликовой планеты и ее спутника Харона.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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22.10.2017, 18:48
Гость: Похоже конец

скоро человечеству. Чем дальше тем хуже для подземных жителей. Ядерные подземные взрывы , Кольские сверхглубокие, разграбление сырьевых природных подземных запасов, взрывная технология добычи сланцевого газа и др. ископаемых, загрязнение хим и радио отходами подземных рек ...достали до печёнок подземных обитателей, и они похоже уже начали не объявленную войну.
22.10.2017, 16:34
Гость: E.

Ерунда всё это. Просто на определенном этапе развития общества желание ловить кайф пересиливает любознательность - а упившееся, обожравшееся, насовокуплявшееся быдло не нуждается ни в науке, ни в космосе. Так что инопланетян не ждите. Ждите Ксюху в президенты - уж она знает толк в этом деле.
22.10.2017, 16:14
Гость: Со

своими то инопланетянами разобраться не можем, а все в чужом саду яблоки вкуснее. Лучше бы свое ЦРУ, туда, на Энцеладу заслали. Там тоже надо ИГИЛ готовить.
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