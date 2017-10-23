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Раскрыта тайна гибели Древнего Египта

10:50 23.10.2017

Существование Древнего Египта как античной культуры зависело от ежегодных разливов реки Нил


На карте Вальдзеемюллера (1513) истоки Нила показаны в Лунных горах. Изображение Martin Waldseemüller с сайта wikimedia.org

Международная группа исследователей пришла к выводу, что виной падения древней египетской цивилизации стало извержение вулкана, которое привело к глобальному изменению климата.

Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

Существование Древнего Египта как античной культуры зависело от ежегодных разливов реки Нил. Богатая микроэлементами и органическими веществами вода периодически заливала обширную долину, поддерживая плодородие местных почв. Это обусловило развитие земледелия в регионе. По этой причине почти все крупные египетские города строились в речной долине.

Разлив Нила, в свою очередь, зависит от муссонных ливней на территории Эфиопского нагорья. Дождливый период начинается в июне и продолжается до декабря, при этом пик осадков приходится на летний сезон. Древние египтяне приступали к посеву в октябре, когда воды реки отступали, обнажая покрытую илом пойму. Однако в некоторые годы Нил почти не затапливал долину, что приводило к неурожаю и, следовательно, резким изменениям в экономике и политике.


Дельта Нила. Изображение с сайта wikimedia.org

Ученые выяснили, что вулканические извержения, во время которых в атмосферу Земли попадают большие количества взвешенных в воздухе частиц, могут быть причиной падения уровня воды в Ниле.

Поскольку частицы способствуют тому, что больше солнечного света отражается от газовой оболочки планеты обратно в космос, это влияет на распределение тепла и количество осадков по всему земному шару.

Согласно историческим данным, один из периодов плохого разлива Нила пришелся на время правления династии Птолемеев. Примерно в 44 году до нашей эры, когда Египтом правила Клеопатра, в различных местах земного шара происходили мощные вулканические извержения. Пепел и горячие газы нарушили муссонный цикл, уменьшили уровень воды в Ниле и вызвали серьезный голод.

Темы: Египет
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.10.2017, 12:28
Гость: ксенофоб

укры для них пирамиды построили, а они с несчастным вулканом справиться не смогли...
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