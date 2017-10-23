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Найдено объяснение неизвестным вспышкам на Луне

14:52 23.10.2017
Изображение: Chrysa Avdellidou/ESA
Изображение: Chrysa Avdellidou/ESA
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Астрономы Европейского космического агентства нашли причину появления вспышек на Луне, происхождение которых ранее оставалось тайной.

Исследователи полагают, что они возникают при ударе о поверхность спутника небольших метеоритов, сообщает Sky&Telescope.

В своей работе ученые использовали 1,2-метровый телескоп, расположенный в обсерватории Крионери в Греции.

Астрономы следили за ночной стороной Луны в рамках проекта NELIOTA. На эту сторону солнечные лучи не падают в течение 22 месяцев. Слабые вспышки, оставляющие кратковременный тепловой след, регистрировались при помощи двух камер, одна из которых улавливала красный диапазон излучения, а вторая - ближний инфракрасный.

Ученые зафиксировали несколько десятков вспышек (примерно одно событие за 1,8 часа наблюдения). Система позволила определить температуру удара, а также массу упавших на поверхность Луны тел.

При столкновении породы разогревались до 1500-3456 градусов Цельсия, что, по словам ученых, указывает на то, что масса падающих на спутник Земли метеоритов не превышает несколько десятков граммов.

Темы: Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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23.10.2017, 18:05
Гость: q

> На эту сторону солнечные лучи не падают в течение 22 месяцев.

Вы шутите, что ли? Солнечные лучи в течение месяца освещают все стороны Луны без исключения. В оригинале статьи написано лишь, что наблюдения велись 22 месяца.
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