Завод «Калашникова» впервые спустил на воду пассажирское судно

На рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Концерн «Калашников») состоялся торжественный спуск на воду морского судна на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М». Это первое в истории предприятия пассажирское судно.



Фото с сайта rostec.ru

«Это важный проект для предприятия, открывающий новое направление нашей работы - строительство судов гражданского назначения. Планируется в ближайшее время строительство пяти «Комет», нас в этом поддержал Минпромторг. Всего на Черное море мы намерены поставить порядка 20 единиц. К 2025 году линейка гражданской продукции в портфеле наших заказов должна достигнуть 30%», – заявил генеральный директор завода «Вымпел» Олег Белков.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в торжественной церемонии спуска «Кометы 120М» с заводским номером 02701 приняла участие первая в мире женщина-космонавт, депутат Государственной думы РФ Валентина Терешкова. «Сегодня большой праздник для всех нас. Мы спускаем на воду эту красавицу, которая будет курсировать по Черному морю. Давайте пожелаем ей семь футов под килем», – сказала она в своем приветственном слове.

В ходе церемонии было также заявлено о создании дочерней компании – оператора «Морские скоростные пассажирские перевозки», которая будет организовывать перевозки на судах на подводных крыльях. Планируется, что «Комета» будет введена в эксплуатацию в 2018 году и начнет курсировать по маршруту Севастополь - Ялта.

Проектантом нового судна выступает АО «Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е.Алексеева» (Нижний Новгород). В оснащении корабля принимает участие холдинг «РТ-Химкомпозит», который поставляет остекление для «Кометы 120М».

«Комета 120М» предназначена для перевозки пассажиров в прибрежной морской зоне. Пассажировместимость судна – 120 человек, скорость – примерно 65 км/ч. Предполагается, что основными отличиями «Кометы 120М» от ранее построенных аналогов станет высокий уровень комфорта пассажиров: судно оснащено современными просторными салонами эконом- и бизнес-класса, а также автоматической системой снижения качки и перегрузки.