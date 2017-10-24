Российская база на Луне появится в 2040–2050 годах

В период 2040-2050 годов на поверхности естественного спутника Земли должна появиться российская лунная база, на которой будут проводиться различные исследования.

До 2030 года планируется выбрать место для строительства базы, а в период 2031-2040 годов будет проведена подготовка к строительству.

С 2050 года планируется приступить к изучению ресурсов Луны, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию РКК «Энергия».

На сегодняшний день ключевым моментом развития российской лунной программы является создание пилотируемого корабля «Федерация», а в 2031 году на Луну планируется высадить первого россиянина.