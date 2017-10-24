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Российская база на Луне появится в 2040–2050 годах

15:30 24.10.2017
Фото с сайта nasa.gov
Фото с сайта nasa.gov
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В период 2040-2050 годов на поверхности естественного спутника Земли должна появиться российская лунная база, на которой будут проводиться различные исследования.

До 2030 года планируется выбрать место для строительства базы, а в период 2031-2040 годов будет проведена подготовка к строительству.

С 2050 года планируется приступить к изучению ресурсов Луны, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию РКК «Энергия».

На сегодняшний день ключевым моментом развития российской лунной программы является создание пилотируемого корабля «Федерация», а в 2031 году на Луну планируется высадить первого россиянина.

Темы: Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 23:14
Гость: Реплика

Идти вперёд с головой повёрнутой назад крайне неудобно и к добру не приведет.
24.10.2017, 22:36
Гость: Ога!

Начнет копать трубу на Луну.Назовет трубу "Лунным потоком №....".
Наше дело-Труба.
24.10.2017, 21:54
Гость: ВВВ

А что ещё остаётся буржуям холопам вещать. То, что денег нет - уже вещали, то что и даже к сороковому году не будет - тоже. Ну, так на тебе холоп - МЕЧТУ! Будет тебе холоп лунная база - гордись и не ...здти, что бедно живёшь.
Кстати, а если уже сейчас начать лестницу в небо (до Луны) строить. Проект - беспроигрышный. Мы же тогда сможем стройматериалы для лунной базы, как египтяне на пирамиду, затаскивать. И на кораблях космических сэкономим. Ну, и на пенсионерах, как водится.
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