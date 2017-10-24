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Россию обвинили в отсталости военных технологий

09:52 24.10.2017

В Индии допустили отказ от сотрудничества с Россией в создании нового истребителя пятого поколения.


Фото Rulexip с сайта wikimedia.org

Причиной этого называется отсталость технологий и неспособность перспективного изделия конкурировать с американским F-35, сообщает Defense News.

Издание ссылается на доклад командования ВВС Индии, в котором говорится, что создаваемый на базе российского истребителя пятого поколения Су-57 самолет не обладает достаточным уровнем скрытности. Кроме того, он не предполагает модульной концепции двигателя, что приводит к удорожанию технического обслуживания истребителя, считают военные.

На основании этого они предложили властям своей страны выйти из совместной российско-индийской программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Издание не получило оперативный комментарий российской стороны.

Между тем индийский военный аналитик Вайджиндер Тхакур отметил, что создаваемое в рамках FGFA изделие будет оснащаться двигателем Product 30, который на 30 процентов легче, а также экономичнее. Кроме того, он содержит меньше подвижных частей, чем устанавливаемый на оригинальный Су-57 агрегат АЛ-41Ф1.

Российский холдинг «Сухой» и индийская Hindustan Aeronautics работают над созданием истребителя пятого поколения с 2007 года. Бюджет программы оценивается в десять миллиардов долларов.

Темы: Россия, Индия, Военные технологии
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 11:56
Гость: xmyr

Не удивлен , однако обычность переходящая в закономерность почти трагедия.
24.10.2017, 11:47
Гость: Василий

В перспективе рынок сбыта вооружения будет сокращаться не только для России, но и для США с сателлитами, так как на этот рынок придут с достойным товаром Китай, Индия, Бразилия и весьма вероятно Турция. И там точно уже не будет места украинскому продукту, так как несмотря на защиту европейской цивилизации от страны - агрессора, передовыми технологиями с Юкрейн никто делится не желает (странно, да?) и даже попользоваться толком не дают тем, что уже есть у Запада на вооружении.
24.10.2017, 11:46
Гость: Валентина Пантелеева

Хочется ответить ст.лейтенанту - судя по Вашим комментариям. Если Вы молодой -то так и останетесь вечно ст.лейтенантом - генералом Вам не быть. А если Вы в возрасте - то так видно и прожили всю жизнь ст.лейтенантом.
Не знаете Вы,не понимаете и не разбираетесь Вы в авиационной технике абсолютно, а тем более в политике и наших экспортных операциях.
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