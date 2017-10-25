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США испытали боевую машину XXI века

09:17 25.10.2017

Компания Honeywell Aerospace испытала боевой транспорт XXI века, созданный в рамках программы GXV-T (Ground X-Vehicle Technology) при поддержке Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.


Стоп-кадр из видео в YouTube

В ходе испытаний боевой квадроцикл перемещался по пересеченной местности со скоростью до 56 километров в час. Машина, вмещающая одного пилота, не имеет окон, изображение извне передается внутрь при помощи технологии виртуального окна — системы камер и ПО. Именно данная система прошла успешное испытание в ходе последних тестов, сообщает Daily Mail

В рамках проекта GXV-T запланировано создание боевых машин, главным преимуществом которых должны стать высокие скорость и маневренность. Пренебрежение бронезащитой, в частности, позволит уменьшить массу изделия и допускает конструирование квадроцикла по модульному принципу.

К технологии GXV-T проявляют интерес армия и корпус морской пехоты США. Считается, что создаваемые изделия станут боевым транспортом XXI века.

В рамках GXV-T над перспективными изделиями, кроме Honeywell Aerospace, в США работают также в Университете Карнеги — Меллон и Юго-Западном исследовательском институте, а также в компаниях Leidos, Pratt & Miller, QinetiQ, Raytheon и SRI International.

Темы: США, Военные технологии
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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25.10.2017, 13:15
Гость: Вот

так и высадку на Луну сняли.
25.10.2017, 13:06
Гость: Бред собачий!

Напоминает чудо-оружие III рейха.
Консервная банка на колесах.
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