Компьютеры «Эльбрус» оснастят системой распознавания паспортов 35 стран

Компьютеры «Эльбрус» будут оснащаться системой распознавания паспортов и других стандартизированных документов, разработанной российской компанией Smart Engines. ПАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С.Брука» (входит в холдинг «Росэлектроника») перенес систему на рабочую станцию базового уровня «Эльбрус 101-РС».



Фото с сайта rostec.ru

Систему распознавания документов компания Smart Engines представила в 2016 году. Она построена с использованием «сверхбыстрых» нейронных сетей. Благодаря данной системе «Эльбрус 101-РС» может распознавать удостоверяющие документы России и более чем 35 стран мира, а также машиночитаемой зоны на любых документах (паспорта, ID карты, визы).

Из российских документов система распознает паспорт гражданина России, СНИЛС, водительские удостоверения, свидетельство о регистрации транспортных средств (СТС), визу и свидетельство о рождении.

Такой функционал позволяет использовать станции «Эльбрус 101-РС» для организации компактных рабочих мест сотрудников, занятых вводом данных из анкет, заявлений, различных бланков и других типовых документов. Автоматическое извлечение информации позволяет повысить эффективность работы по вводу данных и сократить количество ошибок, вызванных человеческим фактором.

Вычислительные комплексы «Эльбрус 101-РС» могут использоваться и на контрольно-пропускных пунктах и службах фиксации нарушений правил парковки и ПДД. Это решение позволяет находить и распознавать на изображениях один или несколько номеров автомобилей, размеры символов которых имеют не менее 10 пикселей по высоте.

Программное обеспечение SmartEngines адаптировано и для других компьютеров семейства «Эльбрус» – рабочих станций «Эльбрус-801», персональных компьютеров и серверов на базе микропроцессоров «Эльбрус-4С».

«Эльбрус 101-РС» разработан компанией АО «МЦСТ» при участии специалистов Института электронных управляющих машин им. Брука. Компьютер построен на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+» и работает под управлением одноименной операционной системы «Эльбрус».

Системный блок вычислительного комплекса компактен и выполнен в формате nettop, имеет малый уровень шума и потребления электроэнергии. «Эльбрус 101-РС» может использоваться для оснащения рабочих мест сотрудников в десктопном или терминальном исполнениях.