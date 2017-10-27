Роскомнадзор задействовал новый механизм борьбы с пиратством в интернете

В рамках планомерной антипиратской деятельности Роскомнадзором задействован новый механизм борьбы с пиратством в интернете – ограничение доступа к «зеркалам» сайтов, ранее заблокированных Мосгорсудом.

На основании решений Минкомсвязи в реестр пиратских интернет-ресурсов на этой неделе внесено 13 «зеркал» ранее заблокированных сайтов, на которых с нарушением авторских прав размещены копии фильмов и музыка. Согласно закону, операторам связи надлежит ограничить доступ к данным сайтам на территории Российской Федерации, а поисковым сервисам - убрать сведения о них из поисковой выдачи.

Новая законодательная норма об ограничении доступа к «зеркалам» пиратских сайтов, заблокированных ранее Мосгорсудом в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации с нарушением авторских прав, действует с 1 октября 2017 года. Решения об ограничении доступа к «зеркалам» принимаются в Минкомсвязи.

С 1 октября и по сегодняшний день новый механизм борьбы с пиратством в интернете был задействован в отношении 42 «сайтов-зеркал».