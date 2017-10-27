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Роскомнадзор задействовал новый механизм борьбы с пиратством в интернете

16:23 27.10.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В рамках планомерной антипиратской деятельности Роскомнадзором задействован новый механизм борьбы с пиратством в интернете – ограничение доступа к «зеркалам» сайтов, ранее заблокированных Мосгорсудом.

На основании решений Минкомсвязи в реестр пиратских интернет-ресурсов на этой неделе внесено 13 «зеркал» ранее заблокированных сайтов, на которых с нарушением авторских прав размещены копии фильмов и музыка. Согласно закону, операторам связи надлежит ограничить доступ к данным сайтам на территории Российской Федерации, а поисковым сервисам - убрать сведения о них из поисковой выдачи.

Новая законодательная норма об ограничении доступа к «зеркалам» пиратских сайтов, заблокированных ранее Мосгорсудом в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации с нарушением авторских прав, действует с 1 октября 2017 года. Решения об ограничении доступа к «зеркалам» принимаются в Минкомсвязи.

С 1 октября и по сегодняшний день новый механизм борьбы с пиратством в интернете был задействован в отношении 42 «сайтов-зеркал».

Темы: Интернет в России, Роскомнадзор
Источник: Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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27.10.2017, 19:07
Гость: Сергей_К

"с нарушением авторских прав размещены копии фильмов и музыка"
.
Секунду!
О КАКОМ НАРУШЕНИИ "авторских прав" идет речь?
.
Что - кто-то выдает их за СВОЕ ТВОРЧЕСТВО? Ведь НЕТ!
Во всех титрах сохраняются все имена-должности шоблы создателей.
.
Кто-то говорит, что "Иван Васильевич" создан не Гайдаем, а Ксюшей?
Ведь нет же!
.
ПРО ДЕНЬГИ речь идет. Хотят и за просмотр в Тырнете лопатой грести!
.
Дак ведь с того самого момента, как показали по ТВ и Радио,
КОРМУШКА ПУСТЕЕТ. "Аут оф контрол".
Магнитофоны прикажете запретить?
.
Михалков вон, аж на болванки набросился, будто народ ТОЛЬКО его "Белое солнце" и берет себе в архив!
27.10.2017, 17:49
Гость: gvozd

роскомнадзор должен регистрироваться как иностранный агент - налицо нарушение закона.
27.10.2017, 16:38
Гость: Ray Bloom

Роскомнадзор - враг народа!
Все комментарии (4)
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