Основные параметры выбора компрессора

Выбирая компрессор, нужно отдавать предпочтение только проверенным и надежным производителям

Современные технологии не стоят на месте. Ежегодно производятся новые механизмы и оборудование, модернизируются уже ранее созданные экземпляры, появляются новые инструменты. Такие новшества не обошли стороной и инструментарий, работающий на сжатом воздухе.

Принимая решение о покупке такого оборудования и уже наметив цели его использования, нужно уделить внимание его техническим параметрам.

Точное знание этих характеристик позволит сделать наиболее правильный выбор изделий для дальнейшей работы. Дать исчерпывающую консультацию и выбрать именно то компрессорное оборудование, которое будет вам необходимо, помогут специалисты Группы компаний "СК".

Вот несколько советов от экспертов компании:

Рабочее давление измеряют в атмосферах либо барах. Под этой характеристикой подразумевается степень усилия, с которым агрегат будет производить сжатие воздуха.

Производительность компрессорного оборудования считается не менее важной характеристикой. Как правило, эта величина указывается в документации к агрегату. Ее нужно измерять при определенной температуре воздуха, так как с ее ростом либо падением этот показатель может меняться.

Выбирая такой аппарат с определенным показателем производительности, стоит сделать выбор в пользу более мощного компрессора.

Номинальной мощностью оборудования считается потенциал агрегата при его нормальной работе. Таким образом, чем мощнее двигатель, тем лучше он справится с поставленными задачами.

От емкости ресивера будет зависеть то, какое кое количество потребителей и сколько времени сможет обеспечить сжатым воздухом компрессор. Это приспособление представляет собой стальную емкость, которая наполняется сжатым воздухом. Важно помнить о том, что вместительные ресиверы потребуют больше времени для заполнения, а агрегаты с меньшим объемом позволят быстрее выйти компрессору на нужные рабочие показатели.

Поэтому, планируя выбор этого аппарата, нужно разобраться с тем, для чего конкретно он будет использоваться.

Уровень шума является немаловажным критерием выбора компрессора. Можно отдать предпочтение современным моделям с высоким уровнем шумоизоляции.

Выбирая компрессор, нужно отдавать предпочтение только проверенным и надежным производителям. Только они могут гарантировать его качественную и долговечную работу.

