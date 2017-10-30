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Рассекреченные документы ЦРУ поставили под сомнение самоубийство Гитлера

08:55 30.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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По официальной версии, Адольф Гитлер вместе с женой Евой Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года

Рассекреченные на днях документы из архивов ЦРУ косвенно подтверждают, что нацистский лидер Адольф Гитлер не покончил с собой в 1945 году, а бежал в Латинскую Америку.

Об этом пишет Sputnik Brasil.

Один из информаторов американской разведки в 1955 году сообщал, что бывший эсэсовец Филипп Ситроен якобы встречался после окончания Второй мировой войны с Гитлером, скрывавшимся в Колумбии под фамилией Шриттельмайер. В докладе агента утверждается, что Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, контактировал с фюрером примерно раз в месяц. Это происходило во время командировок из Венесуэлы в Колумбию.

В доказательство к документам была прикреплена фотография Ситроена с человеком, похожим на Адольфа Гитлера, сделанная в 1954 году в городе Тунха (запад Колумбии). Спустя какое-то время, по словам осведомителя ЦРУ, Гитлер перебрался в Аргентину.

По официальной версии, Адольф Гитлер вместе с женой Евой Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года в Берлине во время штурма германской столицы советскими войсками. Их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.

27 октября по распоряжению президента США Дональда Трампа были рассекречены архивы спецслужб, связанные в том числе с убийством 35-го американского президента Джона Кеннеди. Документы загружены на специальный раздел сайта Национального архива США.

Темы: Интересные факты в мире науки, История Второй мировой войны
Источник: «Лента.Ру»
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Комментарии читателей
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30.10.2017, 14:57
Гость: Апофигей

идите скачите k Гость: "Очередная порция лжи от ЦРУ,"
30.10.2017, 13:07
Гость: очередная порция правды

Очередная порция лжи от ЦРУ /////////////////////////////
Какая приятная процедура обвинять во лжи кого угодно,не замечая того, что творилось на нашей земле.
"В ночь с 29 на 30 октября 1937 года в здании НКВД в Минске было расстреляно 100 (сто) поэтов, писателей, ученых, журналистов Беларуси. Всего за несколько осенних месяцев 1937 года было уничтожено свыше шестисот деятелей культуры и искусства Беларуси.
Приказы отдавались лично Сталиным и Молотовым.
Людей забирали по любым поводам - за томик Есенина под подушкой, за письмо от тети из-за границы. Всех родственников расстрелянных отправили в ссылку".
И заметь, про гитлера будут обсуждать постоянно,а про трагедию нашего народа умалчивать.Какое мне дело до гитлера,который давно уже сдох,а его режим осужден.Сдохли и исполнители этих расстелов во главе с кровавым сталиным,но разница ситуации состоит в том ,что режим сталина никем не осужден и его пытаются реанимировать.
30.10.2017, 11:56
Гость: "Очередная порция лжи от ЦРУ,"

Не от ЦРУ - от Кисилёвского "Спутника".
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