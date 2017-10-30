Канадский астроном рассказал о второй звезде в Солнечной системе

Канадский астроном Жиль Кутюр из Университета Квебека в Монреале считает, что в далеком прошлом в Солнечную систему проникла еще одна звезда.

Скорость этой звезды, по словам астронома, составляла от 25 до 100 километров в секунду, но в Солнечной системе эта звезда находилась недолго, сообщается на сайте arXiv.org.

Ученый использовал компьютерное моделирование, которое показало, что именно из-за этой блуждающей звезды, которая, предположительно, была в 2-3 раза легче Солнца, объекты, расположенные в поясе Койпера за Нептуном, получили вытянутые орбиты.