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Канадский астроном рассказал о второй звезде в Солнечной системе

16:27 30.10.2017
Изображение с сайта nasa.gov
Изображение с сайта nasa.gov
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Канадский астроном Жиль Кутюр из Университета Квебека в Монреале считает, что в далеком прошлом в Солнечную систему проникла еще одна звезда.

Скорость этой звезды, по словам астронома, составляла от 25 до 100 километров в секунду, но в Солнечной системе эта звезда находилась недолго, сообщается на сайте arXiv.org.

Ученый использовал компьютерное моделирование, которое показало, что именно из-за этой блуждающей звезды, которая, предположительно, была в 2-3 раза легче Солнца, объекты, расположенные в поясе Койпера за Нептуном, получили вытянутые орбиты. 

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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30.10.2017, 21:49
Гость: Судя по

следам пепелищ сплошь почти без брешей покрывающих почти всю Евразию катастрофа произошла не так давно.
30.10.2017, 21:08
Гость: кто

Странно было бы, если бы ранее звезды не пролетали рядом или даже сквозь Солнечную систему. То же самое по уточненным расчетам произойдет через 1.3 миллиона лет. Карлик Глизе-710 пролетит в одном световом месяце от Солнца и по прогнозам изменит орбиты астероидов пояса Оорта, что может вызвать ежемесячную астероидную бомбардировку Земли в течении 2-3 миллионов лет.
Кто знает, может смысл появления у животных сознания в том, чтобы противостоять этой катастрофе.
30.10.2017, 20:16
Гость: Algol

Система Algol-a приблизилась
Но только не сама центральная звезда. А её спутник .Орбита которого вошла в орбиту крайних планет Солнечной системы
)))))))))
Поскольку притяжение центра Algol-а оказалось больше чем у Солнца - локально. То помимо удаления - звезда спутник обратно последовала за центром.
Оставив после себя измененную Солнечную систему. И другую конфигурацию полей различной природы.
В последствие это и привело к возникновению жизни на Земле.
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