«Роскосмос» решил создать орбитальную АЭС

В «Роскосмосе» запланировали разработку космического аппарата с ядерной энергоустановкой, который сможет при помощи лазерного излучения дистанционно подзаряжать спутники на околоземной орбите.

Разработка комплекса с «направленной передачей энергии лазерным излучением» была поручена конструкторскому бюро «Арсенал», сообщают «Известия».

До конца ноября 2018 года «Роскосмосу» должны быть представлены возможный облик, а также основные характеристики спутника, варианты его размещения на различных орбитах, схемы выведения в космос, вопросы обеспечения безопасности в случае нештатных ситуаций.

«Для определения вариантов проектного облика космического комплекса и обеспечения возможности его поэтапного создания допускается рассматривать уровни выходной электрической мощности ядерной энергоустановки от 100 киловатт до 1000 киловатт», - сообщается в техзадании «Роскосмоса».