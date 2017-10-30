]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

«Роскосмос» решил создать орбитальную АЭС

15:39 30.10.2017
Фото с сайта nasa.gov
Фото с сайта nasa.gov
Материалы по теме:

В «Роскосмосе» запланировали разработку космического аппарата с ядерной энергоустановкой, который сможет при помощи лазерного излучения дистанционно подзаряжать спутники на околоземной орбите.

Разработка комплекса с «направленной передачей энергии лазерным излучением» была поручена конструкторскому бюро «Арсенал», сообщают «Известия».

До конца ноября 2018 года «Роскосмосу» должны быть представлены возможный облик, а также основные характеристики спутника, варианты его размещения на различных орбитах, схемы выведения в космос, вопросы обеспечения безопасности в случае нештатных ситуаций.

«Для определения вариантов проектного облика космического комплекса и обеспечения возможности его поэтапного создания допускается рассматривать уровни выходной электрической мощности ядерной энергоустановки от 100 киловатт до 1000 киловатт», - сообщается в техзадании «Роскосмоса».

Темы: Роскосмос
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.10.2017, 21:58
Гость: Algol - :)

a........cпасибо.
Понятно.
30.10.2017, 20:28
Гость: XeX

Клоуны и жулики пошли в разнос. Ядерная установка генерирует огромное количество тепла, котoрое в условиях вакуума нет возможности эффективно сбросить. Те, кто учил базовую термодинамику в вузе, поймут насколько бредово заявление Роскосмоса...
30.10.2017, 19:56
Гость: ВВВ

И страна выйдет на новый уровень - космическая "бензоколонка". Одно только не понятно - чьи спутники они будут "заправлять"?
Все комментарии (14)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.