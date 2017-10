NASA опубликовало аудиозаписи «жутких звуков» из космоса

Среди 22 треков есть, например, те, что демонстрируют шумы, «исходящие» от Сатурна и Юпитера



NASA в преддверии Хэллоуина опубликовало аудиозаписи с шумами из глубин космоса, которые были получены с помощью космических зондов и других аппаратов, способных фиксировать радиоизлучение.

«Жуткий» плейлист (Spooky Sounds from Across the Solar System) был получен путем преобразования данных радиоизлучения от планет и прочих небесных тел в звуковые волны.

Среди представленных 22 треков есть, например, те, что демонстрируют шумы, «исходящие» от Сатурна и Юпитера, пояснили в NASA.