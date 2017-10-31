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NASA опубликовало аудиозаписи «жутких звуков» из космоса

17:05 31.10.2017

Среди 22 треков есть, например, те, что демонстрируют шумы, «исходящие» от Сатурна и Юпитера


Стоп-кадр из видео в YouTube

NASA в преддверии Хэллоуина опубликовало аудиозаписи с шумами из глубин космоса, которые были получены с помощью космических зондов и других аппаратов, способных фиксировать радиоизлучение.

«Жуткий» плейлист (Spooky Sounds from Across the Solar System) был получен путем преобразования данных радиоизлучения от планет и прочих небесных тел в звуковые волны.

Среди представленных 22 треков есть, например, те, что демонстрируют шумы, «исходящие» от Сатурна и Юпитера, пояснили в NASA.

Темы: Космические исследования и открытия, NASA
Источник: «Российская газета»
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