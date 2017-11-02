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«ВКонтакте» и «Одноклассники» ужесточили лимит на бесплатную музыку

15:13 2.11.2017
Сайт «ВКонтакте» © KM.RU
Сайт «ВКонтакте» © KM.RU
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Лимит бесплатного прослушивания музыки в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» с 1 ноября ограничится 30 минутами в сутки.

Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на представителя United Media Agency (UMA), которая отвечает за лицензионные соглашения Mail.Ru Group.

Ограничение касается мобильных приложений соцсетей. Ранее лимит по прослушиванию в фоновом режиме там составлял час. Чтобы продолжать слушать музыку, нужно оформить месячную подписку в сервисе Boom за 149 рублей.

В веб-версии соцсетей бесплатно слушать композиции по-прежнему можно безлимитно.

В UMA не стали раскрывать число пользователей, оформивших подписку для дальнейшего прослушивания музыки.

Впервые ограничение на безвозмездное прослушивание музыки в приложениях обеих соцсетей, принадлежащих Mail.Ru Group, было введено 1 октября. По условиям лицензионных соглашений, подписанных с Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и другими правообладателями, пользователям раздела «Музыка» предоставлялось 60 бесплатных минут в сутки.

Темы: Интернет в России, Социальные сети в России
Источник: «Лента.ру»
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