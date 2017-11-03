Что изменилось с внедрением поиска по смыслу, а не по словам

Яндекс перешел к эпохе машинного обучения для своей поисковой выдачи с запуска «Матрикснета»

Год назад Яндекс представил поисковый алгоритм «Палех», основанный на нейросетях. Этот алгоритм не просто выдает фразы и слова из поиска, а старается правильно понять их смысл и дать максимально релевантный ответ.

Это совсем нетривиальная задача, ведь каждый день в поисковую строку Яндекса вводят около 280 миллионов запросов. Почти 100 миллионов из них — редкие и уникальные запросы, которые могут уже никогда и не повториться.

Принцип работы «поиска по смыслу»

Яндекс перешел к эпохе машинного обучения для своей поисковой выдачи с запуска «Матрикснета» — алгоритма, преобразующего данные о сайтах и поведении пользователей в эффективные формулы ранжирования. Такой подход отлично показал себя применительно к большим массивам данным — к ключевым словам с высокой и средней частотностью.

Но машина оказывается бессильна, если нужно за доли секунды ответить на сложный уникальный вопрос. Например, пользователь не помнит названия фильма и вводит какие-то особенности сюжета:

Чтобы дать точные ответы на эти и подобные запросы, в ноябре 2016 Яндекс запустил «Палех». Главная особенность алгоритма — для всех слов формируется дополнительный индекс со списком страниц и их предварительной релевантностью запросу. «Палех» делает смысловую оценку до 150 документов одновременно, превращая поисковые фразы в семантические векторы и выдавая ответы на сложные запросы с математической точностью.

Но в Яндексе на этом не остановились. Летом 2017 года был запущен алгоритм «Королев» — серьезный шаг вперед на пути к более «человечной» поисковой выдаче. «Королев» оценивает не только заголовки, но и содержимое страниц, выполняя смысловую оценку до 200 тысяч страниц одновременно. Поисковая машина учитывает, как вели себя пользователи, зашедшие на целевую страницу по тому или иному запросу.

Представители Яндекса с гордостью говорят о новых поисковых алгоритмах и изменениях выдачи, но гораздо важнее, как все это влияет на поиск информации простыми пользователями, на раскрутку сайта SEO-агентством или продвижение сайтов частником.

Экспертное мнение

SEO-специалист Alex-SEO уверен: «Совершенствование поисковой выдачи — это абсолютно естественный процесс, связанный с ростом числа сайтов и пользователей. В самом начале поисковые машины выполняли простой поиск по словам. Затем появилось ранжирование по частоте слов. Когда документов стало еще больше — ключевым фактором ранжирования стали ссылки. Сейчас Яндекс переходит к машинному обучению, и на первое место выходят поведенческие факторы. Секрет успеха прост и сложен одновременно — нужно делать сайты для людей: уделять внимание контенту, юзабилити, структуре, дизайну. Кроме того, нужно следить, чтобы не было переоптимизации и переспама, при необходимости корректировать старые материалы на сайтах. При грамотной и планомерной работе сайт выходит в топ и надежно удерживается там. Чтобы избежать фильтров и уверенно вывести сайт в топ Яндекса, следует обратиться за консультацией или заказать частное продвижение сайта»

