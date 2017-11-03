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Обнаружен троянец, ворующий криптовалюты

16:00 3.11.2017

Эксперты «Лаборатории Касперского» нашли троянца, который ворует криптовалюту из кошельков пользователей. Целью злоумышленников стали Bitcoin, Ethereum, Zcash, Dash, Monero и другие. По данным компании, в общей сложности преступникам уже удалось украсть около 140 000 долларов.


Фото с сайта informationng.com

Принцип действия зловреда, который получил название CryptoShuffler, довольно прост: он эксплуатирует человеческую невнимательность.

Как известно, чтобы перевести деньги с одного криптокошелька на другой, пользователю необходимо указать идентификационный номер получателя. Он состоит из множества символов, поэтому запомнить его практически невозможно. В итоге операция выполняется функцией «копировать — вставить».

Именно на этом этапе активизируется CryptoShuffler. После загрузки он начинает следить за буфером обмена устройства, и когда обнаруживает там предполагаемый адрес кошелька, подменяет его на свой собственный. В результате, если пользователь на замечает подлога, деньги отправляются напрямую злоумышленникам.

При этом троянец довольно легко определяет, что в буфер попал именно адрес криптовалютного кошелька. Большинство из них имеют стандартный вид с фиксированной длиной и заранее заданным началом.

По наблюдениям исследователей «Лаборатории Касперского», на данный момент авторы CryptoShuffler больше всего преуспели в атаках на Bitcoin-кошельки. Они уже украли около 23 биткойнов, что сейчас равняется примерно 140 000 долларов. Украденные суммы в других криптовалютах составляют от нескольких долларов до нескольких тысяч.

«Криптовалюты постепенно превратились из далекой технологии нового мира в элемент повседневной жизни. Они активно распространяются по миру и становятся более доступными для пользователей, но в то же время и более привлекательной мишенью для киберпреступников. В последнее время мы наблюдаем рост числа атак на различные криптовалюты, и судя по всему, эта тенденция продолжит развиваться. Поэтому пользователям, которые планируют вкладывать деньги в криптовалюту, стоит позаботиться о том, чтобы обеспечить себе должную защиту», — отметил Сергей Юнаковский, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Темы: Антивирус Касперского, Антивирусы и обеспечение безопасности компьютера, Компьютерная безопасность
Источник: «Лаборатория Касперского»
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