Концерн «Созвездие» начнет выпуск ноутбуков двойного назначения

Концерн «Созвездие», входящий в объединенный холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, в I квартале 2018 года приступит к выпуску нового персонального портативного компьютера, относящегося к категории продукции двойного назначения.



Фото Антон Тушин с сайта rostec.ru

Изделие отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, высокие (+50 °С) и низкие (-40 °С) температуры, атмосферные осадки.

Габариты ноутбука в сложенном виде – 41,3 см по длине, 32,4 см по ширине, 6,2 см по толщине. На данный момент в производство запущены компьютеры с диагональю экрана 15,6 дюйма, в будущем планируются 17-дюймовые. В зависимости от комплектации компьютеры будут снабжены Wi-Fi, GPS-ГЛОНАСС, 3G-LTE, видеокамерой и другими дополнительными опциями. Также в комплект войдут вибропоглощающая платформа и герметичный пластиковый кейс.

Благодаря наличию отечественной операционной системы и модулю доверенной загрузки, который обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, компьютер соответствует требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, предъявляемым к средствам вычислительной техники, обрабатывающим секретную информацию.

Концерн планирует реорганизацию производственной площади для серийного производства ноутбуков. Во II квартале следующего года будет запущено специальное оборудование для нанесения защитного покрытия алюминиевых деталей. После выпуска первой партии изделий предполагается также установка оборудования и освоение технологий для изготовления деталей из силикона (клавиатура, уплотнители и прочее).

Выпуск основной массы необходимых комплектующих будет производиться на собственной площадке с использованием российского сырья. За счет этого планируется достичь высокой локализации производства.

Первая партия портативных компьютеров, предназначенная для Министерства обороны, разработана специально по тактико-техническим требованиям заказчика. Компьютер может также применяться силовыми структурами для решения различных задач управления в полевых условиях.