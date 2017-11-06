Как «хлопковое дело» в Узбекистане привело к развалу СССР

6 ноября исполняется 100 лет легендарному руководителю Узбекской ССР Шарафу Рашидову

Почему после смерти его объявили главным коррупционером в Советском Союзе, а теперь прославляют на родине?

Фото с сайта publika.uz

Новый взгляд на «хлопковое» дело

… Если бы 30 лет назад на экзамене по политэкономии или новейшей истории я бы сказала, что в 2017-м будет праздноваться столетний юбилей одного из последних лидеров советского Узбекистана Шарафа Рашидова – до диплома бы не дожила точно...

Потому что Рашидов с его «хлопковым делом» и приписками считался «концентрированным злом» - как учили нас, будущих журналистов, на идеологическом факультете. «Зло» это, как выяснилось впоследствии, было абсолютно вегетарианским и никого не ранило и не убивало, но в иерархии всех «зол» того зефирно-сахарного времени, в котором жил тогдашний СССР, ему было суждено стать главным. Имена отважных следователей – Тельмана Гдляна и Николая Иванова – стали тогда синонимом очищения от грязи и коррупции.

Прошло чуть больше четверти века, и все перевернулось с ног на голову. Имена Гдляна и Иванова забыты, а Герою Социалистического труда СССР Шарафу Рашидову в центре Ташкента стоит памятник.

Какая правда из этих двух правдивее, и не перепишут ли историю в угоду политике на нашем веку еще раз раз? На эти и другие вопросы отвечает автор книги «Коррупция в Политбюро. Дело красного узбека» писатель-историк Федор Раззаков.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«Хлопковое дело» - собирательное название целой серии уголовных дел, связанных с коррупцией и приписками на территории Узбекской ССР в последние годы существования Советского Союза. Компартией Узбекистана тогда руководил первый секретарь Шараф Рашидов, потому тень падала непосредственно на него.

Расследование, которым руководил старший следователь по особым делам Генпрокуратуры СССР Тельман Гдлян, было предано широкой огласке для того, чтобы дело стало показательным - населению страны демонстрировали таким образом, что государство борется с коррупцией. Было возбуждено 800 уголовных дел, по которым осуждено более 4000 человек. Впоследствии в коррупции при проведении этого расследования был обвинен и исключен из партии уже сам следователь Гдлян.

- Вернулась буквально только что из командировки в Узбекистан в полной растерянности: все правители у них в чести – и Шараф Рашидов, и умерший в прошлом году Ислам Каримов. В России принято иначе: каждого ушедшего в другой мир подвергают беспощадной критике. Но почему?

- Этот бумеранг был запущен Хрущевым в 1956 году, когда предыдущих советских руководителей начали обливать грязью. Когда скончался Ленин, такого не было. Сталин ни слова против него не говорил. Наоборот, когда в 1937 году большое количество людей ленинской гвардии были объявлены врагами народа, Иосиф Виссарионович продолжал называть себя первым и лучшим учеником Ленина.

С точки зрения той религии, которая существовала в СССР и пришла на смену православной - коммунистической - это было закономерно и правильно. Но Хрущев решил ее нарушить не заглядывая в будущее и не думая, о том, что и страна от этого пострадает и сам он. И понеслось: в 1964 году Хрущева сняли и затоптали. Потом пришел Брежнев – досталось Хрущеву. Потом Горбачев облил грязью Брежнева, назвав время его правления застоем. С дома, где он жил, на Кутузовском проспекте, была снята мемориальная доска.

И страна пришла к своему развалу. Это не значит, разумеется, что ее развалил бумеранг. Но он был одним из тех камней, на котором держалось государство.

Параллельно с этим совершенно другим способом развивался Китай. Мао Цзэдун, который тоже принес достаточно много нехорошего китайскому обществу, спокойно лежит в мавзолее, никто его грязью не обливает. Дэн Сяопин называет себя преемником Мао Цзэдуна, хотя в годы культурной революции был сослан в далекую провинцию.

- В Узбекистане мне объясняли, что уважительное отношение к предкам связано одновременно с конфуцианством и исламом.

- Совершенно верно! Глядя на сегодняшние тамошние реформы, я вижу, что они продолжают именно эту, конфуцианскую или восточную китайскую линию - когда один правитель приходит на смену другому и называет себя его преемником. Они эту цепочку преемственности в сознании людей не прерывают.

Лицо советского Востока

- В Ташкенте, где к Шарафу Рашидову до сих пор относятся с уважением и где в театре Навои ставится балет по одному из его произведений, я с удивлением узнала, что он был военным журналистом и даже присутствовал на вскрытии могилы Амира Темура в июне 1941 года в Самарканде, когда производились археологические раскопки.

- У него вообще уникальная биография. Он был единственный просвещенный руководитель из советских лидеров. Человек, который, помимо партийной, государственной деятельности занимался еще и творчеством, написал несколько романов и пьес, выпустил сборник стихов.

- Его называли даже «лицом советского Востока»…

- Судя по всему, из-за этого он и пострадал. В Узбекистане его авторитет был очень большим, его называли «халол». По-узбекски это означает - кристально чистый человек, к которому грязь не пристает.

Кому было выгодно, чтобы именно с Узбекистана началась так называемая «борьба с коррупцией», стало понятно чуть позже, когда страна начала трещать по всем швам, начались региональные конфликты в Нагорном Карабахе, в Узбекистане, в Азербайджане, в Прибалтике. Люди, которые это все затевали, не рассчитывали, что начнутся сепаратистские выступления, которые и привели к распаду Советского Союза. Когда они затевали «узбекское дело», они такой цели не ставили. Но именно это дело и привело к росту сепаратизма.

Китайцы, которые примерно в это же время начали кампанию по борьбе с организованной преступностью, боролись с ней в тех регионах, где был силен сепаратизм и коррупция. Андропов и его окружение поступили наоборот и начали зачистку с самого спокойного в отношении сепаратизма региона, где проживала большая диаспора русскоязычных людей – полтора миллиона.

Коррупция там тоже была, как и во всех советских республиках, но не было сепаратизма. Начинать нужно было с других регионов: с Закавказья или с Прибалтики. Но начали именно с Узбекистана.

- Почему?

- В 1982 году Леонид Ильич Брежнев, будучи уже больным человеком, совершил две поездки - в Ташкент и в Азербайджан. В ноябре пленум ЦК КПСС должен был произвести существенные кадровые перестановки, и если бы это произошло, вполне возможно, Советский Союз удалось бы сохранить.

Судя по всему, Брежнев хотел ориентироваться не на западную элиту, которая в Советском Союзе уже поднимала голову и на которую впоследствии ориентировался Горбачев, а на восточные мусульманские. Вполне возможно, что Рашидова могли ввести наконец в Политбюро, своей очереди он ждал 22 года...

Брежнев при загадочных обстоятельствах умирает буквально накануне этого пленума. Он должен был уйти с поста Генерального Секретаря, стать председателем партии, как Дэн Сяопин. А генсеком должен был назначить кого-то из своего ближайшего окружения, из тех людей, которых не хотела видеть прозападная прослойка. Поэтому по Рашидову наносился удар именно с этой точки зрения. Он был самый авторитетный среднеазиатский лидер. У него были прекрасные контакты с Индией, Пакистаном, Ираном, Ираком. Весь регион практически был под его влиянием. Государственные деятели азиатского региона ему очень доверяли. Судя по всему, людям, которые стояли за «узбекским делом», было невыгодно, чтобы Рашидов становился членом Политбюро.

Похоронить два раза

- Шум по поводу «хлопкового дела» тогда в стране был страшный...

- Он был устроен теми людьми, которые затевали это дело в Москве. Все СМИ были подчинены Старой площади. Идеологией занимался Александр Николаевич Яковлев - человек, завербованный американской разведкой. Те люди, которые его вербовали в 1959 году во время стажировки в Колумбийском университете, давали ему возможность подняться, как и экс-генералу КГБ Олегу Калугину. Ожидать от Яковлева лояльного отношения к Рашидову было невозможно. Он как раз и относился к той прозападной группировке, которая потом разваливала Советский Союз.

- То есть, можно сказать, что Шарафа Рашидова до сердечного приступа, который случился с ним на хлопковом поле, довели?

- Причем целенаправленно. Бывшего министра внутренних дел Николая Щелокова довели до самоубийства, а Рашидова до инфаркта.

- А как на все это реагировал народ?

- В советской истории таких случаев до Узбекистана было несколько – в 1969 году в Азербайджане, и в 1972-м в Грузии – но там смещение первых секретарей, которых обвиняли в коррупции, делалось руками местной элиты.

В Узбекистан же был послан десант, который возглавлял Тельман Гдлян, ему были даны широчайшие полномочия. Он был выше первого секретаря, выше прокурора - он был сам царь и бог. Сместить Рашидова руками местной элиты или вызвав возмущение народных масс было невозможно. И невозможно было на него нарыть компромат.

У меня в архиве есть воспоминания следователя, который входил в гдляновскую группу и сбежал оттуда через полгода, потому что боялся подсудного дела за те беззакония, которые там осуществлялись. Он рассказывал, что людей арестовывали без суда и следствия, вымогая деньги у родственников.

- Почему Шараф Рашидов, который был похоронен с почетом в центральном сквере Ташкента, спустя некоторое время был эксгумирован и перезахоронен на городском кладбище?

- Произошло это после того, как летом 1984 года в Ташкенте был собран пленум ЦК Компартии Узбекистана. Москве нужно было найти «козлов отпущения». Нашли - но к тому времени Рашидов уже был торжественно похоронен. И Москва в приказном порядке заставила его перезахоронить, потому что «узбекское дело» продолжалось. Судя по всему, заказано оно было кавказскими элитами, которые хотели отвести от себя удар.

Так что Шеварднадзе стал министром иностранных дел неслучайно. Представители кавказских элит имели связи в Москве, в достаточно влиятельных кругах, вплоть до Политбюро. А узбеки не имели. Единственный среднеазиатский лидер, который входил в Политбюро, был лидер Казахстана и друг Брежнева Динмухамед Кунаев. Он пострадал следующим после Рашидова - его тоже облили грязью. Потом дошла очередь до Алиева. Мусульман целенаправленно дискредитировали, в отличие от кавказцев. Шеварднадзе же в это время спокойно разваливал восточный блок, ездил по миру, договаривался, отдавал акватории.

Два юбилея и один символ

- С чего и как началась официальная реабилитация Рашидова?

- Памятник ему поставили в 1992 году, Ислам Каримов публично выступил, отвел все наветы на Шарафа Рашидовича и на весь узбекский народ. А столетний юбилей Рашидова совпал с приходом нового президента Узбекистана.

Рашидов ведь тоже был реформатором. Он сделал Узбекистан среднеазиатской витриной социализма. Там проводились кинофестивали, смотры культуры, приезжали политические и культурные деятели разного ранга. Узбеки всегда были толерантны к Москве. Они хотели продолжать советский проект, но их никто не послушал.

- Только за наш с вами век песочные часы истории перевернулись на 180 градусов. Как думаете – теперь они устоят или перевернутся еще раз?

- Я бы сравнил это не с песочными часами, а с поговоркой, которую часто произносили древние мудрецы: «Самые очистительные воды текут в реке по имени Время». Эти воды сейчас достигли наконец Узбекистана и Шарафа Рашидовича Рашидова. Большинство жителей республики никогда не подвергали сомнению его образ. Очистительные воды реки времени достигнут в конце концов и тех, кто знал Рашидова лишь по перестроечной прессе. И тогда люди поймут, что это была ложь по отношению не только к нему, но и ко всей республике.

Столетний юбилей Шарафа Рашидова невозможно было бы проигнорировать - как и другой юбилей, которые празднуется в эти дни, потому что он родился 24 октября, за несколько часов до того момента, когда произошла Октябрьская революция, которой он всю жизнь служил. Это очень символично.

Автор: Галина Сапожникова