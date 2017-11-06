Ростех представил концептуальные решения промышленности

В Манеже открылась выставка «Россия, устремленная в будущее»



Фото с сайта rostec.ru

Госкорпорация Ростех представляет концептуальные решения развития промышленности в рамках выставки «Россия, устремленная в будущее», которая проходит с 4 по 22 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж».

Участникам мероприятия представлены ведущие инновационные разработки: модель перспективной боевой экипировки военнослужащего, БПЛА, концепт тяжелого мотоцикла «Иж» Концерна «Калашников», а также новейшие разработки в области медицинских изделий и оборудования.

В рамках организации выставки Министерство промышленности и торговли определило Ростех ответственным за подготовку зала «Промышленность». Госкорпорация совместно с Министерством экономического развития, Агентством стратегических инициатив и Российским экспортным центром разработали концепцию и содержание экспозиции.

«Мы стоим на пороге колоссальных перемен, и у нас уже есть определенные сферы, в которых мы достаточно успешны. Есть достижения и решения, которые мы можем предложить. Совместная реализация профильными компаниями и организациями представленных проектов будущего будет способствовать становлению России в качестве мирового технологического лидера уже к 2035 году», – прокомментировал директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.

Для этого в России уже реализуются такие проекты, как Национальная технологическая инициатива и программа развития цифровой экономики. Уйти от модели, основанной на экспорте сырья, и достичь намеченных результатов в развитии таких областей, как здравоохранение и ИКТ, позволит конверсия производства как одна из ключевых тенденций развития оборонной промышленности.

Среди инновационных разработок, представленных в зале – концептуальная модель перспективной боевой экипировки военнослужащего, разработанная ЦНИИточмашем, инжиниринговым центром прототипирования высокой сложности «Кинетика» и компанией «Фарадей».



Фото с сайта rostec.ru

Помимо этого, гости выставки смогут увидеть беспилотные самолеты и вертолеты Концерна «Калашников», бинокуляр, демонстрирующий пролет Ми-8 над Камчаткой, а также концепт тяжелого мотоцикла «Иж» производства Концерна «Калашников», который является ярким примером применения промышленного дизайна в производстве.

В зале на интерактивном столе будет спроецирован и визуализирован полный цикл работы «умной фабрики». Гостям выставки будет продемонстрирована работа единого цифрового пространства 4.0 RU на примере простейшей детали двигателя ПД-14 – крепежного винта. Главное преимущество 4.0 RU – это прозрачность на протяжении всего жизненного цикла изделия, от этапа конструирования до доставки готовой продукции заказчику.

Помимо подготовки зала «Промышленность» Госкорпорация Ростех предоставила три экспоната для зала «Здоровье» – акушерско-неонатальный комплекс, искусственный желудочек сердца и углеродные имплантаты.



Фото с сайта rostec.ru

«Россия, устремленная в будущее» – это пятая выставка в цикле «Россия. Моя история», интерактивного образовательного исторического проекта, рассчитанного на широкую аудиторию. В прошлом году почетными гостями выставки стали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, руководители федеральных органов исполнительной власти и субъектов России.