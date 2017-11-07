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AliExpress решила сократить срок доставки товаров в Россию до 10 дней

16:50 7.11.2017

Торговая площадка AliExpress намерена сократить срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней.


Коллаж © KM.RU

Ожидается, что доставка для пользователей из России будет осуществляться максимум за десять дней с 11 ноября текущего года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

По информации источника, за ускоренную доставку будет отвечать компания Cainiao (входит в состав Alibaba). Отмечается, что в настоящее время заключены партнерские соглашения с «крупнейшими грузовыми перевозчиками», включая Почту России и российскую грузовую авиакомпанию AirBridgeCargo.

На скорость доставки повлияет и то, что заказы будут отправлять не продавцы, а непосредственно AliExpress, а сборка посылок будет осуществляться на складах компании в Китае. При такой схеме торговая площадка сможет полностью контролировать доставку.

Темы: интернет-магазин, Интернет-магазин
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 21:11
Гость: ABCD

В сети полно фото как "почта России" теряет посылки вагонами.
Так что до таможни ещё что-то дойти должно. У меня за прошлый год с "али"- три потерянные посылки а с eBay 11 потерянных мелких пакетов!
Но то что там, вряд ли заинтересует таможню. Там одни запчасти для ремонта ноутбуков, телевизоров и прочего
07.11.2017, 18:59
Гость: Уважаю китаянов. И их отношение к Мао

Ничего, скоро будем одной страной. За 2 дня доходить будут.
07.11.2017, 18:04
Гость: SL

Пока скотина майор на Екатеринбургской таможне все не обшарить и не заберёт себе, то что ему понравилось, посылки не дойдут до адресата. Таможня России воры!
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