AliExpress решила сократить срок доставки товаров в Россию до 10 дней

Торговая площадка AliExpress намерена сократить срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней.



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Ожидается, что доставка для пользователей из России будет осуществляться максимум за десять дней с 11 ноября текущего года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

По информации источника, за ускоренную доставку будет отвечать компания Cainiao (входит в состав Alibaba). Отмечается, что в настоящее время заключены партнерские соглашения с «крупнейшими грузовыми перевозчиками», включая Почту России и российскую грузовую авиакомпанию AirBridgeCargo.

На скорость доставки повлияет и то, что заказы будут отправлять не продавцы, а непосредственно AliExpress, а сборка посылок будет осуществляться на складах компании в Китае. При такой схеме торговая площадка сможет полностью контролировать доставку.