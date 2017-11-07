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США испугались китайских беспилотников в «мертвой зоне»

13:06 7.11.2017

Новейшие китайские беспилотники могут прорваться через воздушную оборону, избежать обнаружения радарами и собрать ценную информацию, оставаясь далеко за пределами досягаемости зенитных установок.


RQ-4 Global Hawk. Фото с сайта wikimedia.org

Такое мнение высказал военный эксперт The National Interest Евгений Чоу.

«До сих пор RQ-4 Global Hawk был самым высоколетающим беспилотным аппаратом, работающим на высоте около 19 километров. Однако китайские инженеры превзошли данный показатель, в ходе недавнего испытания продемонстрировав беспилотник, работающий на высоте 25 километров», - отмечает американское издание.

Работа на данных высотах («мертвой зоне») осложняется тяжелыми условиями: низкими температурами и давлениями атмосферы. Данная область газовой оболочки планеты недоступна для спутников и большинства самолетов, отмечает Чоу.

Испытания двух беспилотников на высотах 10 и 25 километров прошли в октябре 2017 года в китайской провинции Внутренняя Монголия. Изделия в поперечнике не превышают нескольких десятков сантиметров, а по массе — нескольких десятков граммов.

Полет аппаратов автоматически корректировался, данные отправлялись наземной станции. Из-за небольшого размера изделия не обнаруживались на радарах. Беспилотники оснащались несколькими датчиками, в том числе детектором электромагнитного сигнала.

В планы КНР входит запуск сотни подобных аппаратов, позволяющих собирать разведывательную информацию. В отличие от RQ-4 Global Hawk, стоимость китайского беспилотника составляет примерно сто долларов.

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный беспилотник с реактивным двигателем, разработка компании Northrop Grumman. Он закупается ВВС США, странами НАТО, а также используется для нужд NASA. В отличие от китайского изделия, стоимость американского аппарата взлетной массой 14,6 тонны достигает 133 миллионов долларов.

В настоящее время НАСА работает над экспериментальным беспилотником Helios, способным совершать полет на высоте около 30 километров.

Темы: Китай, Военные технологии, Отношения США и Китая
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.11.2017, 22:26
Гость: Серёга

На 20 км высоте облаков нет - наверняка солнечные батареи вместо топливных баков (посмотрите на вес), там у них кстати и КПД выше, чем на земле.
А запуск можно делать С ЛЮБОГО самолёта-носителя для экономии времени или при пасмурной погоде - хоть с пассажирского(!)
Вот что с ветром делать при таком весе - это да, я тоже пока не понимаю... Отсюда кстати вопросы с радиусом его применения - поэтому я и написал, что это скорее всего тактическая разработка, а в статье сравнивают со стратегическим дроном.
И ещё раз - при цене в СТО ДОЛЛАРОВ - это всё равно кошмар для любой армии... их можно пачками запускать и пачками же терять, как расходный материал... При такой цене не важно чего они НЕ умеют - если что-то смогут, то они себя уже многократно окупят...
07.11.2017, 20:44
Гость: Николя

амеры тоже так думают. Потому только до 19 км и добрались.
А пере китайцами снимаю шляпу. Оии последняя надежда человечества.
07.11.2017, 18:12
Гость: Сергей_К

А чо, для подъема обьязателна нужна КРЫЛА?
.
Да и для движения - двигатель?
.
Спутники вон, ОДИН РАЗ пнули в нужном направлении - и ваще без керосина годами летают... LOL
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