Американский эксперт назвал сроки создания гиперзвукового оружия

В США назвали ориентировочные сроки создания гиперзвуковых вооружений различных уровней сложности.

По словам ответственного за научные разработки в ВВС США Джеффри Захариаса, прогресс в области гиперзвукового оружия потребует десятилетий непрерывного технологического развития, сообщает Scout Warrior.

По информации издания, в 2020-х годах планируется принять на вооружение гиперзвуковые ракеты, кинетическое оружие и отдельные модели гиперзвуковых беспилотников.

Напомним, гиперзвуковое оружие предполагает перемещение летательных аппаратов со скоростями выше пяти чисел Маха (свыше 6000 километров в час).

В 2030-х годах должен состояться беспилотный полет разведывательного аппарата, а сверхзвуковые многоразовые изделия аналогичного назначения полетят в 2040-х. К этому же времени намечено создание гиперзвуковых платформ, с которых будут запускаться различные аппараты, в частности ракеты и разведывательные БПЛА.