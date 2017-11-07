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Американский эксперт назвал сроки создания гиперзвукового оружия

15:27 7.11.2017
Rockwell X-30. Фото с сайта wikimedia.org
Rockwell X-30. Фото с сайта wikimedia.org
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В США назвали ориентировочные сроки создания гиперзвуковых вооружений различных уровней сложности.

По словам ответственного за научные разработки в ВВС США Джеффри Захариаса, прогресс в области гиперзвукового оружия потребует десятилетий непрерывного технологического развития, сообщает Scout Warrior.

По информации издания, в 2020-х годах планируется принять на вооружение гиперзвуковые ракеты, кинетическое оружие и отдельные модели гиперзвуковых беспилотников.

Напомним, гиперзвуковое оружие предполагает перемещение летательных аппаратов со скоростями выше пяти чисел Маха (свыше 6000 километров в час).

В 2030-х годах должен состояться беспилотный полет разведывательного аппарата, а сверхзвуковые многоразовые изделия аналогичного назначения полетят в 2040-х. К этому же времени намечено создание гиперзвуковых платформ, с которых будут запускаться различные аппараты, в частности ракеты и разведывательные БПЛА.

Темы: США, Военные технологии
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 18:43
Гость: Циркон

вам в дышло. Хотя судя по составу правительства, советников и исполнителей типа Сердюкова, технические документы на Циркон давно лежат в ЦРУ.
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