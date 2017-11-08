Создан бесплатный сервис для улучшения качества фотографий
Эстонские программисты создали сервис, позволяющий улучшать качество снимков при помощи технологии машинного обучения.
Скриншот сайта letsenhance.io
Сайт получил название Let's Enhance. Пользователю достаточно перетащить нуждающуюся в улучшении фотографию в поле для загрузки, а через некоторое время сервис покажет несколько вариантов. Также тут имеется несколько фильтров.
Напомним, эксперимент с улучшением изображений уже проводили специалисты компании Google и сотрудники научно-исследовательского института общества Макса Планка. Данный проект, в отличие от предшественников, рассчитан на большую аудиторию и является бесплатным для обычных пользователей.