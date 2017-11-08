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Создан бесплатный сервис для улучшения качества фотографий

16:25 8.11.2017

Эстонские программисты создали сервис, позволяющий улучшать качество снимков при помощи технологии машинного обучения.


Скриншот сайта letsenhance.io

Сайт получил название Let's Enhance. Пользователю достаточно перетащить нуждающуюся в улучшении фотографию в поле для загрузки, а через некоторое время сервис покажет несколько вариантов. Также тут имеется несколько фильтров.

Напомним, эксперимент с улучшением изображений уже проводили специалисты компании Google и сотрудники научно-исследовательского института общества Макса Планка. Данный проект, в отличие от предшественников, рассчитан на большую аудиторию и является бесплатным для обычных пользователей.

Темы: Сайты, Интернет-сайт
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