]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

США раскрыли секрет победы над Россией в космосе

10:31 8.11.2017

Скотт Пейс, исполнительный секретарь Национального совета по космосу при президенте США, в интервью Scientific American описал стратегию, которой в настоящее время придерживается страна, чтобы сохранить лидерство в космосе.


Фото с сайта nasa.gov

«Теперь мерой лидерства является то, как много людей хотят работать с вами, сколько людей хотят быть частью вашей команды, не так ли? Если мы хотим стать мировым лидером в области освоения космоса сегодня, нам нужны проекты, которые являются одновременно сложными и реалистичными, но которые также предполагают осмысленное международное партнерство и участие частного сектора», — заявил Пейс.

По его мнению, данная стратегия значительно отличается от того, что делалось в 1960-х и 1970-х годах Соединенными Штатами и Советским Союзом. «В то время речь шла о том, чтобы продемонстрировать лидерство, делая то, что не могла сделать другая страна», — отметил исполнительный секретарь.

По мнению эксперта, переориентация NASA с пилотируемой миссии на Луну вместо Марса связана с возможностью интеграции в программу международных партнеров, тогда как полет на Красную планету был бы в значительной степени американским проектом.

«Они были настолько амбициозными (проекты миссий на Марс и астероиды), что не предоставляли возможности для международных или коммерческих партнерств, и поэтому, я бы сказал, они фактически противоречат национальным интересам США. И причина, по которой мы занимаемся космосом, это не сам космос, а продвижение национальных интересов США», — заявил Пейс.

Пейс также высказался о возможной конкуренции дорогого носителя SLS (Space Launch System), создаваемого Boeing, и дешевых ракет частных американских компаний Blue Origin и SpaceX. «Тяжелые ракеты являются стратегическими национальными активами, такими, как авианосцы», — заявил эксперт. С ним не согласились в ArsTechnica, указав на различные источники финансирования проектов Boeing, Blue Origin и SpaceX.

Темы: Космические исследования и открытия
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.11.2017, 15:48
Гость: Nic

Нет логики. Без корня петрушки виски будет хуже качеством, но будет и пить его большинство народа будет. Без двигателя ракета никуда не полетит какой бы она не была. Развести-или понятно. Кстати виски мужского рода.
08.11.2017, 15:31
Гость: Длинный нос

Умный орать не станет. Не были так не были- но вас они на свою Луну всё равно же не пустят.
08.11.2017, 15:22
Гость: Да уж

Как? На батуте. Это ж как нечего делать!
Все комментарии (29)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.