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Разработчик Pokemon Go создаст игру «Гарри Поттер» с дополненной реальностью

12:52 9.11.2017

Новая игра будет называться Harry Potter: Wizards Unite


Фото с сайта nianticlabs.com

Студия Niantic, получившая известность благодаря играм Pokémon Go и Ingress, подтвердила появившиеся в сети слухи о разработке новой игры на основе дополненной реальности.

Напомним, Niantic изначально была основана в качестве стартапа в рамках Google как Niantic Labs. В 2015 году она стала самостоятельной компанией.

Новая игра будет называться Harry Potter: Wizards Unite.

По словам разработчиков, фанаты «Гарри Поттера» с помощью новой игры смогут почувствовать себя настоящими волшебниками в реальной жизни. Им предстоит изучать заклинания, исследовать реальные места в своем окружении, сражаться с легендарными существами и тварями, а также объединяться с другими игроками для битвы с могущественными врагами.

Предположительно, игра Harry Potter: Wizards Unite появится в 2018 году.

Темы: Игры, Игроману на заметку, Компьютерные игры
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