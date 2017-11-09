Разработчик Pokemon Go создаст игру «Гарри Поттер» с дополненной реальностью
Фото с сайта nianticlabs.com
Студия Niantic, получившая известность благодаря играм Pokémon Go и Ingress, подтвердила появившиеся в сети слухи о разработке новой игры на основе дополненной реальности.
Напомним, Niantic изначально была основана в качестве стартапа в рамках Google как Niantic Labs. В 2015 году она стала самостоятельной компанией.
Новая игра будет называться Harry Potter: Wizards Unite.
По словам разработчиков, фанаты «Гарри Поттера» с помощью новой игры смогут почувствовать себя настоящими волшебниками в реальной жизни. Им предстоит изучать заклинания, исследовать реальные места в своем окружении, сражаться с легендарными существами и тварями, а также объединяться с другими игроками для битвы с могущественными врагами.
Предположительно, игра Harry Potter: Wizards Unite появится в 2018 году.