Пентагон решил оснастить истребители F-15 боевыми лазерами

Lockheed Martin и Исследовательская лаборатория ВВС США заключили контракт на создание волоконного лазера, которым к 2021 году будут оснащаться истребители F-15.



Изображение: Air Force Research Lab

Стоимость контракта - 26,3 миллиона долларов. Соглашение было подписано в рамках программы Self-protect High Energy Laser Demonstrator (ShiELD), предусматривающей разработку лазеров, поражающих ракеты «воздух-воздух» и «земля-воздух».

В основу лазера ляжет технология Laser Weapon System (LaWS). Система предполагает использование спектрального уплотнения каналов, когда энергия нескольких лазеров объединяется в одном пучке, сообщает Popular Mechanics.

В программе также участвуют компании Northrop-Grumman, которая занимается системой управления лазерным лучом и Boeing - интеграция оружия с интерфейсами самолета.