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Пентагон решил оснастить истребители F-15 боевыми лазерами

09:28 9.11.2017

Lockheed Martin и Исследовательская лаборатория ВВС США заключили контракт на создание волоконного лазера, которым к 2021 году будут оснащаться истребители F-15.


Изображение: Air Force Research Lab

Стоимость контракта - 26,3 миллиона долларов. Соглашение было подписано в рамках программы Self-protect High Energy Laser Demonstrator (ShiELD), предусматривающей разработку лазеров, поражающих ракеты «воздух-воздух» и «земля-воздух».

В основу лазера ляжет технология Laser Weapon System (LaWS). Система предполагает использование спектрального уплотнения каналов, когда энергия нескольких лазеров объединяется в одном пучке, сообщает Popular Mechanics.

В программе также участвуют компании Northrop-Grumman, которая занимается системой управления лазерным лучом и Boeing - интеграция оружия с интерфейсами самолета.

Темы: Военные технологии
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Комментарии читателей
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09.11.2017, 12:48
Гость: Кеша

Лучше бы промолчал. Вечно от гостей тупорылостью несет и предложения у них такие же.
09.11.2017, 12:29
Гость: Длинный нос

Нет, это не пучковое оружие. А что до тумана- то ЛЮБОЕ оружие зависит от условий. И лошади вязнут в грязи. Но там всё зависит от конкретных количественных показателей. В тумане луч лазера рассеивается сильнее- соответственно дальнобойность сокращается. Но на более близкой дистанции он всё равно действует.

И у атакующего оружия в туман точно так же меньше возможностей- и увидеть цель, и навестись на неё, и долететь.

Учтите ещё и то, что на корабле кроме лазера остаётся целая куча другого оружия. Какое оружие в данной обстановке удобнее- то и применяют.

И ещё- представьте что погода ЯСНАЯ, и у противника есть лазеры, способные вас мгновенно сжечь- а у вас их нет. И куды тогда? Попросить обождать дождичка до четверга? То есть- лазеры УЛУЧШАЮТ возможности, и ограничивают противника- загоняют его в узкий диапазон выбора сценария.
09.11.2017, 12:14
Гость: А Д

Светомузыка в небе. Класс!
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