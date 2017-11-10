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Уличенная в связях с Россией американка сравнила США с Матрицей

18:00 10.11.2017
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Популярная американская Twitter-блогерша Дженна Абрамс (Jenna Abrams), авторство твитов которой приписывают «фабрике троллей», написала статью под названием «Нашу демократию хакнули», в которой раскритиковала американских журналистов.

Материал был опубликован в ее личном блоге на Wordpress.com.

По словам Абрамс, она никак не связана с российскими спецслужбами и не занимается троллингом в социальных сетях.

«Назвать меня агентом России — это основанное на домыслах безумие. Я могу быть американкой или канадкой, а ты вообще можешь жить в Матрице», — предположила она, признавшись, что бывала в России, но, тем не менее, не превратилась в тролля.

Блогерша также отметила, что, несмотря на все заверения журналистов, она никогда не поддерживала президента США Дональда Трампа, якобы избранного с помощью русских агентов. «Это даже упоминалось в описании моего Twitter-аккаунта», — заявила Абрамс.

Тем не менее, ее материал не впечатлил сотрудников американских СМИ. «Финансируемый Россией фейковый Twitter-бот претендует на то, чтобы быть реальным, а мы все живем в Матрице», — так журналисты издания Mashable прокомментировали статью Абрамс.

В ноябре издание The Daily Beast выпустило материал об Абрамс, которая на протяжении нескольких лет резко высказывалась как по политическим темам, так и по поводу голых селфи Ким Кардашьян. Журналисты утверждают, что девушка оказалась фейком, а за ее Twitter стоит российская «фабрика троллей».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. В частности, американские журналисты и чиновники утверждали, что русские хакеры похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.

Темы: США
Источник: «Лента.ру»
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