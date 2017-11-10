Airbus рассказал о новом истребителе пятого поколения для ЕС

На конференции International Fighter 2017 представители корпорации Airbus Defense and Space рассказали о концепции нового истребителя пятого поколения для ЕС.



Фото: Airbus DS

Заказчиками истребителя New Fighter стали Германия и Франция. Он должен стать частью семейства пилотируемых и беспилотных аппаратов проекта Future Combat Air System (FCAS). Как сообщает Jane’s 360, в 2040-х годах данный самолет, предположительно, заменит истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.

Отметим, что в Airbus очень заинтересованы в ускорении разработки истребителя пятого поколения, создание которого может занять до 15 лет. Не так давно Германия допустила покупку истребителей пятого поколения F-35 от Lockheed Martin, что противоречит интересам европейской Airbus.