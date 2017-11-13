]]> ]]>
Главная Наука и техника

Линейные светодиодные светильники. Особенности конструкции

16:14 13.11.2017
Фото с сайта ulight.ru
Материалы по теме:

Линейные светодиодные светильники – это гарантия безопасности в тандеме с качеством и эстетической привлекательностью

Такие современные, экономичные и эстетически привлекательные источники освещения, как линейные светодиодные светильники  сегодня пользуются на рынке большим спросом. Они смотрятся в рамках помещения крайне актуально. С их помощью можно организовать подсветку самыми различными способами.

Линейные светодиодные светильники – это лампы продолговатой формы, которые могут быть использованы в формате не только дополнительного, но и основного освещения. В роли источников света здесь выступают светодиоды, качественные характеристики которых хорошо известны.

В настоящий момент такого плана светильники многие специалисты считают предельно экономичными и универсальными. Их легко можно монтировать на плоскую поверхность потолка, стену или даже мебель, что поражает и обеспечивает неограниченные возможности для полёта фантазии.

Установка линейных светодиодных светильников производится при помощи специальных магнитов и креплений, которые находятся на металлической основе. Для таких ламп характерен вытянутый, но узкий корпус. Они чем-то напоминают светящиеся палочки.

К числу ключевых достоинств таких приборов можно отнести следующие факторы:

- Устойчивость всех элементов к повышенным температурам и воздействию влаги;

- Гарантия яркости освещения. В конструкции прибора используются линзы, которые отвечают за усиление оптического потока. Линейные светильники способны обеспечить интенсивное и качественное свечение;

- Склонность лампы к самоочищению. Это преимущество характерно для светильников, которые используются вне пределов помещения. Они могут избавиться от осевшего снега и образовавшейся наледи, поскольку их корпус нагревается;

- Исключение тёмных зон. Если грамотно провести монтаж, то затемнённые участки между соседними точками освещения будут отсутствовать;

- Низкий порог электропотребления. При помощи линейных светодиодных светильников можно значительно сэкономить на коммунальных услугах. Если проводить аналогию с источниками освещения идентичной мощности, то они потребляют минимальное количество энергии.

Линейные светодиодные светильники – это гарантия безопасности в тандеме с качеством и эстетической привлекательностью. Выбор в их пользу очевиден.
 

Темы: Наука и техника
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.