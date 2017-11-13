Американцы протестировали космический грузовик на основе советского шаттла

Космический грузовой корабль Dream Chaser американской компании Sierra Nevada совершил первую успешную посадку.



Фото: NASA/Carla Thomas

Dream Chaser создается по контракту с NASA для доставки грузов на Международную космическую станцию, сообщает Space News. Как следует из информации на сайте космического агентства, корабль разработан на основе орбитального самолета HL-20. Он, в свою очередь, создан с использованием наработок для советского аппарата БОР.

В твиттере Sierra Nevada опубликованы снимки посадки Dream Chaser.



Фото: Sierra Nevada Corp

Полет 11 ноября стал вторым для Dream Chaser. Впервые корабль поднялся в воздух в октябре 2013 года, испытание сочли успешным несмотря на отказ шасси при посадке, пишет издание.

Sierra Nevada выиграла контракт с НАСА в 2016 году. Первый полет Dream Chaser запланирован на 2020 год, до 2024 года, по условиям договора, предполагается как минимум шесть полетов.

Кроме Sierra Nevada контракты на отправку грузов к МКС и обратно есть у SpaceX Илона Маска. Эта же компания планирует посылать на орбиту американских астронавтов, которые сейчас отправляются на станцию российскими «Союзами» с космодрома Байконур.