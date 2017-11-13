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Американцы протестировали космический грузовик на основе советского шаттла

07:48 13.11.2017

Космический грузовой корабль Dream Chaser американской компании Sierra Nevada совершил первую успешную посадку.


Фото: NASA/Carla Thomas

Dream Chaser создается по контракту с NASA для доставки грузов на Международную космическую станцию, сообщает Space News. Как следует из информации на сайте космического агентства, корабль разработан на основе орбитального самолета HL-20. Он, в свою очередь, создан с использованием наработок для советского аппарата БОР.

В твиттере Sierra Nevada опубликованы снимки посадки Dream Chaser.


Фото: Sierra Nevada Corp

Полет 11 ноября стал вторым для Dream Chaser. Впервые корабль поднялся в воздух в октябре 2013 года, испытание сочли успешным несмотря на отказ шасси при посадке, пишет издание.

Sierra Nevada выиграла контракт с НАСА в 2016 году. Первый полет Dream Chaser запланирован на 2020 год, до 2024 года, по условиям договора, предполагается как минимум шесть полетов.

Кроме Sierra Nevada контракты на отправку грузов к МКС и обратно есть у SpaceX Илона Маска. Эта же компания планирует посылать на орбиту американских астронавтов, которые сейчас отправляются на станцию российскими «Союзами» с космодрома Байконур.

Темы: NASA
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 14:16
Гость: Serge

Может быть именно поэтому он так внезапно умер??..
13.11.2017, 12:31
Гость: николаю

Ничего и "сливать" не надо.Все советские разработки печатались в журнале"Наука и жизнь"с формулами и рассчетами,бери да делай,если технология позволяет.Так амеры и свой "шатлл"сделали,естественно разведка и "кроты" свою зарплату тоже отрабатывали.А во времена мерзавцев, "горбатого" и ебэна все было "в открытом доступе" для цэрушников.
13.11.2017, 12:27
Гость: Николя

Но обратите внимание, амеры не намеревались протестировать, а просто протестировали.
:-)
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