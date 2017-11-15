NASA опубликовало видео ядерного реактора для Марса

NASA запланировало в конце 2017 года - начале следующего провести испытания ядерного реактора, предназначенного для обеспечения энергией марсианских миссий.

Изделие, тестируемое NASA, состоит из ядерного реактора, двигателя Стирлинга и генератора переменного тока. Первый выделяет тепло, второй преобразует его в механическую энергию, а третий превращает энергию движения в электрическую.

В качестве топлива ядерный реактор использует уран-235. Технология позволяет непрерывно производить от одной установки до десяти киловатт электроэнергии в течение десяти лет (среднему американскому домохозяйству достаточно пяти киловатт), сообщает «Лента.ру».

В работе над марсианским реактором NASA помогают специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории (Нью-Мексико) и Центра национальной безопасности Y-12 (Теннесси). Испытания установки планируется провести в Неваде.

В перспективе при помощи подобных ядерных реакторов космическое агентство планирует обеспечивать электричеством лунные и марсианские миссии, проходящие с участием человека.