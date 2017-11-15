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NASA опубликовало видео ядерного реактора для Марса

17:25 15.11.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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NASA запланировало в конце 2017 года - начале следующего провести испытания ядерного реактора, предназначенного для обеспечения энергией марсианских миссий.

Изделие, тестируемое NASA, состоит из ядерного реактора, двигателя Стирлинга и генератора переменного тока. Первый выделяет тепло, второй преобразует его в механическую энергию, а третий превращает энергию движения в электрическую.

В качестве топлива ядерный реактор использует уран-235. Технология позволяет непрерывно производить от одной установки до десяти киловатт электроэнергии в течение десяти лет (среднему американскому домохозяйству достаточно пяти киловатт), сообщает «Лента.ру».

В работе над марсианским реактором NASA помогают специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории (Нью-Мексико) и Центра национальной безопасности Y-12 (Теннесси). Испытания установки планируется провести в Неваде.

В перспективе при помощи подобных ядерных реакторов космическое агентство планирует обеспечивать электричеством лунные и марсианские миссии, проходящие с участием человека.

Темы: Космические исследования и открытия, NASA
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Комментарии читателей
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15.11.2017, 21:11
Гость: ВВВ

Ну, наконец-то, и стирлингу серьёзное применение нашлось!
15.11.2017, 18:05
Гость: Изя

Думаю, что людоедский капитализм доведет планету до биореактора. Конечно... если мы его не сотрем в порошок.
15.11.2017, 17:44
Гость: Slavin

А вот написали бы наши кудрявые критиканы с грустными оливковыми глазами про эту конструкцию что-нибудь презрительно-уничижительное, наподобие тех излияний, которые обрушились на теорию Деонова и на китайский двигатель, высоколобо названный "ведром"... Но они промолчат - как же можно подрывать авторитет заокеанского патрона!
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