Инвестиции в строительство «Ростех-Сити» составят около 90 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство технопарка «Ростех-Сити» на территории Тушинского аэродрома в Москве составит порядка 90 млрд рублей.

Об этом журналистам сообщил генеральный директор Ростех Сергей Чемезов в кулуарах Dubai Airshow 2017, сообщается на сайте Госкорпорации.

«Инвестиции в строительство «Ростех-Сити» должны составить около 90 млрд рублей, однако это не означает, что все эти деньги пойдут на наше офисное здание. Проект предусматривает строительство как офисных зданий, так и жилых помещений, и коммерческих помещений, и социальной инфраструктуры», – отметил глава Госкорпорации.

На территории бывшего Тушинского аэродрома расположатся основные офисы Госкорпорации Ростех. Проект предполагает строительство офисного парка класса А и жилой недвижимости, а также создание рекреационно-парковых зон, возведение объектов спортивной и социальной инфраструктуры. Площадь технопарка составит порядка 1 млн квадратных метров.

Строительство «Ростех-Сити» планируется начать в 2018 году. Госкорпорация планирует привлечь к реализации проекта инвесторов. Среди потенциальных участников проекта – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с ближневосточными и китайскими фондами, которые уже высказали желание участвовать в создании технопарка.