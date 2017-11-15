]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Инвестиции в строительство «Ростех-Сити» составят около 90 млрд рублей

09:15 15.11.2017
Изображение с сайта rostec.ru
Изображение с сайта rostec.ru
Материалы по теме:

Объем инвестиций в строительство технопарка «Ростех-Сити» на территории Тушинского аэродрома в Москве составит порядка 90 млрд рублей.

Об этом журналистам сообщил генеральный директор Ростех Сергей Чемезов в кулуарах Dubai Airshow 2017, сообщается на сайте Госкорпорации.

«Инвестиции в строительство «Ростех-Сити» должны составить около 90 млрд рублей, однако это не означает, что все эти деньги пойдут на наше офисное здание. Проект предусматривает строительство как офисных зданий, так и жилых помещений, и коммерческих помещений, и социальной инфраструктуры», – отметил глава Госкорпорации.

На территории бывшего Тушинского аэродрома расположатся основные офисы Госкорпорации Ростех. Проект предполагает строительство офисного парка класса А и жилой недвижимости, а также создание рекреационно-парковых зон, возведение объектов спортивной и социальной инфраструктуры. Площадь технопарка составит порядка 1 млн квадратных метров.

Строительство «Ростех-Сити» планируется начать в 2018 году. Госкорпорация планирует привлечь к реализации проекта инвесторов. Среди потенциальных участников проекта – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с ближневосточными и китайскими фондами, которые уже высказали желание участвовать в создании технопарка.

Темы: Ростехнологии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.11.2017, 14:19
Гость: Парк "Зарядье"

Э-э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо, как говаривал товарищ Саахов! Стоимость парка, смогли грамотно поднять с 5 млрд до 14, а затем и до 25, но ведь нет предела совершенству! Когда научатся легко поднимать на порядок-два, тогда и о застройке Главной Недвижимости Страны можно будет подумать!
15.11.2017, 13:22
Гость: Намечается

большой "распил".
15.11.2017, 12:12
Гость: Забота о птичках

Очередная мега-кормушка для стерхов, бакланов и выводка Чайки.
Все комментарии (12)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.