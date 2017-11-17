Что было бы с миром, если б «Аврора» не выстрелила?

Подождав четверть столетия после развала СССР, в Германии заговорили о целесообразности отмены 8-часового рабочего дня



Несовершеннолетние дети-шахтёры. Алабама, вторая половина 19 века. Фото с сайта wikimedia.org

Весьма любопытный материал под красноречивым заголовком «Если бы не было Русской революции» вышел на днях в американской The New York Times. Его автор Саймон Монтефиоре, считающийся на Западе историком и журналистом-международником, рассуждает о том, от чего удалось бы уберечь мир, если бы в России в октябре 1917 года не произошла революция.

Уносясь в дали альтернативной истории на крыльях собственной фантазии, мистер Монтефиоре утверждает, что без Ленина мир никогда бы не узнал Гитлера (мол, его бы в отрыве от «коммунистической угрозы» не поддержали бы консервативные круги Германии). Что Китай остался бы под контролем Чан Кайши. Что не было бы репрессий и КГБ...

Конечно, утверждения о том, что Гитлер создал свой Третий Рейх, воспользовавшись ленинизмом, а не реакцией немцев на позор в Компьенском лесу, – весьма оригинальны. Но речь сейчас не об этом.

Господин Монтефиоре подсказал нам шикарную идею – пофантазировать, что бы на самом деле произошло (или не произошло) с миром, если бы выстрела «Авроры» и штурма Зимнего не было. Причем я предлагаю не зацикливаться на России (в споре между большевиками и «хрустобулочниками» за последнее время и так было сказано немало), а взглянуть на вопрос пошире.

Давайте задумаемся хотя бы над тем, как без Октябрьской Революции жилось бы, например, западным обывателям.

В стране с одним из самых высоких в мире уровней жизни – Соединенных Штатах – средний рабочий, вкалывая почти по 60 часов в неделю, получал за них в начале ХХ века менее 13 долларов. Много это или мало?

Чтобы как-то прокормиться (и не есть, например, одну только картошку), американцу нужно было потратить в день хотя бы 50 центов на человека. С учетом того, что в те дни работал зачастую один человек, а семьи преимущественно были многодетными, мы легко высчитаем, что такой зарплаты хватало только на еду. И то – с большой натяжкой. А чтобы семья хоть как-то могла сводить концы с концами, работать в невыносимых условиях выходили даже маленькие дети...

В XIX веке 8-часовой рабочий день был введен лишь в двух крупных странах – Австралии и Новой Зеландии. Большинство же «высокоразвитых» западных государств бросились улучшать жизни рабочих только после 1917 года, увидев, что с «широкими народными массами» шутки плохи.

Так, Франция сделала это в 1936-ом, Штаты – в 1937-ом, Япония – уже после завершения Второй мировой войны. Немного отстала от Советской России Германия, перешедшая на «8-часовку» в конце 1918 года.

Не случись в России революции, до икоты напугавшей западный крупный бизнес, вряд ли кому-то в США или Германии пришло бы в голову «выкидывать лишние деньги» на создание человеческих условий своим работникам.

Значительная часть мира состоянием на начало ХХ века входила в состав бесправных африканских, азиатских и латиноамериканских колоний. С 1885 по 1908 годы милые бельгийцы на территории одного лишь Конго уничтожили около 10 миллионов людей, де-факто являвшихся их рабами (де-юре рабство, конечно, уже было запрещено). При этом, чтобы заставить местное население работать активнее, европейцы придумывали различные «ноу-хау» - например, рубили руки детям, чтобы воздействовать на их родителей...

Левые идеи, распространяемые СССР, воодушевили жителей колоний на борьбу за свою свободу. После завершения Второй мировой войны колониальная система рассыпалась. Западные элиты, правда, в спешном порядке заменили ее на «неоколониальную», но хотя бы на словах признали свободу некогда порабощенных ими людей.

Вплоть до 1960-х – 1970-х годов прогрессивные американцы не считали представителей других рас полноправными людьми. Однако в значительной степени из-за страха перед коммунизмом в Вашингтоне решили «не дразнить гусей» и признать темнокожих такими же «человеками», как и остальные американцы.

В старой доброй Европе, кстати, еще после войны работали «человеческие зоопарки». В «страшном и тоталитарном» СССР такая дикость никому и в голову не могла прийти.

В общем, не случись в России революции, куда дольше западным рабочим пришлось бы вкалывать за гроши по 10 – 14 часов в сутки вместе со своими детьми, африканцам и азиатам – быть жителями бесправных колоний, а темнокожим в США – пить из разных кранов и ездить на разных площадках в общественном транспорте с белыми «хозяевами».

Куда медленнее бы двигалась без Советского Союза вперед мировая фундаментальная наука. И не факт, что без усилий «красных» кому-нибудь удалось бы остановить Гитлера...

Зато сегодня, убедившись, что коммунизм в России отступил на долгие годы, западные элиты потихоньку могут начать закручивать своим подчиненным гайки.

Весьма символично прозвучала новость о том, что Совет экономических консультантов при правительстве Германии рекомендует официальному Берлину из соображений повышения эффективности работы отказаться от обязательного 8-часового рабочего дня. И это, судя по всему, лишь первая ласточка процесса «общемировой декоммунизации».

«Красной угрозы» больше нет? Так зачем платить больше?