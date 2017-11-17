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Зафиксирован мощнейший в истории взрыв звезды

12:58 17.11.2017

Вспышка произошла в центре галактики, удаленной на 2,6 миллиарда световых лет от Земли


Фото: ESA / V. Beckmann, NASA -GSFC

Международная группа астрономов зафиксировала самую мощную в истории наблюдений космическую вспышку. Она произошла в центре галактики, удаленной на 2,6 миллиарда световых лет от Земли.

Согласно выводам исследователей, ее породил взрыв крупной звезды. Об этом сообщает издание Science Alert со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.

Транзиент (меняющий яркость объект) PS1-10adi был обнаружен в 2010 году с помощью телескопа Pan-STARRS в обсерватории Халеакала, расположенной на вершине вулкана острова Мауи (Гавайский архипелаг).

По оценкам астрономов, энергия вспышки составляла 2.3 × 1052 эрг, что на один-два порядка превышает светимость обычных сверхновых. PS1-10adi угасал в течение более трех лет, все это время оставаясь более ярким, чем родительская галактика.

Подобные процессы обнаруживаются, как правило, в сейфертовских галактиках — разновидности звездных скоплений с активными ядрами (AGN). Однако изменения в яркости PS1-10adi не были характерны для известных классов AGN, поэтому исследователи предложили новые механизмы, объясняющие возникновение PS1-10adi.

Спектр транзиента напоминал таковой у сверхновых типа IIn — взрывов крупных звезд, возникающих из-за коллапса массивного ядра. В последнем случае PS1-10adi должна была быть гипергигантом массой более чем в сто раз превышающей массу Солнца. Причиной беспрецедентной яркости могло стать взаимодействие вещества из внешней оболочки звезды, выброшенной во время взрыва, с очень плотной межзвездной средой.

Согласно другой версии, вспышка могла возникнуть, если объект меньшей массы слишком близко подошел к супермассивной черной дыре в центре галактики и был разорван приливными силами. Однако эволюция светимости PS1-10adi не соответствует картине, которая наблюдается в случае черной дыры. Вспышка угасала слишком медленно, а при разрушении приливными силами светимость транзиента должна была падать относительно быстро.

В редких случаях картина разрушения звезды черной дырой все же может напоминать сверхновую II типа, когда лишь очень малая доля (меньше одного процента) вещества звезды образует аккреционный диск. Остальная материя выбрасывается прочь и также взаимодействует с плотной средой.

Темы: Космические исследования и открытия
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.11.2017, 13:30
Гость: Algol

А почему обязательно только черная дыра должна разрывать или поглощать звезды, планеты, материю этих объектов.
Данный процесс свидетельствуют о том что наоборот звезда разрушила черную дыру.
В совокупности массы и генерируемых силовых линий звезда может превзойти черную дыру.
Скорее всего сама звезда сравнима с квазаром. Но размер и масса которой недостаточно для быстрого угасания.
И если брать возраст нашей вселенной 7 млрд лет. то звезда просуществовала 4.5 млрд. лет.
Скорее всего - если верно то что нами представлено - на месте звезды будет пульсар.
Или даже параллельная галактика-вселенная. В этом случае.
Кто знает. "Неисповедимы пути Господни"
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Лично нам - с сарказмом.
Хотелось, что -бы была рядом параллельная галактика-вселенная.
Где нет либерастов и Россия как Щвейцария на 1\6 части суши.
)))))))))))))))))))))))
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