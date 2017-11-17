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В Дубае построят «марсианский город»

15:00 17.11.2017

Через 30 месяцев в Дубае появится «Марсианский город» (Mars Scientific City), в котором будут симулироваться условия жизни на Красной планете.


Фото: DUBAI MEDIA CENTRE

Проект «марсианского города» будет завершен через 2,5 года, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на слова представителя космического агентства ОАЭ Мухаммеда Нассер аль-Ахбаби.

Площадь города составит свыше 170 тысяч квадратных метров, а его стоимость оценивается в 500 млн дирхамов (порядка 136 млн долларов).

Напомним, ранее в сети уже появлялись изображения проекта, на которых можно было увидеть расположенные в пустыне куполы, предназначенные для проживания людей, а также для выращивания растений.

Ожидается, что в городе расположатся лаборатории по вопросам продуктов питания, энергии, воды и их хранения, а также лаборатория по исследованию сельскохозяйственных культур. Также в в «марсианском городе» будут музей и различные научные центры.

Темы: Наука и технологии
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