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Самолет радиолокационного дозора А-100 совершил первый полет

16:49 20.11.2017
Фото: ОАК
Фото: ОАК
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Новейший российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 совершил 18 ноября первый полет. Все радиотехническое оборудование «летающего радара» создано Федеральным научно-производственным центром АО «Концерн Вега», входящим в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех.

Как сообщили в пресс-службе концерна «Вега», в ходе первого полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры радиотехнического комплекса. Машина продемонстрировала штатное поведение на всех режимах.

А-100 предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, оповещения о воздушной и надводной обстановке. Кроме того, машина может применяться для управления самолетами боевой авиации при их наведении на цели и служить воздушным командным пунктом.

Новая машина создана на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. На нем установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование.

Самолеты А-100 должны прийти на смену комплексам предыдущего поколения А-50 и А-50У. Ранее сообщалось, что серийные поставки новых машин в войска начнутся в 2020 году. 

Темы: Авиастроение
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 21:30
Гость: blog2038

Не прошло и четырёх десятков лет как и у России появился АВАКС.
.
Помню как в семидесятые советская пропаганда облезала по поводу АВАКСов, а тут поди-ж ты, наконец-то сподобились.
20.11.2017, 20:52
Гость: Я худею!

Эту новость нужно публиковать на сайте канала "Звезда".
Мне, как пенсионеру, от этого не холодно и не жарко и, самое главное, ни копейки к пенсии не прибавят.
А вот убавить могут.
20.11.2017, 20:05
Гость: ВВВ

А что нового в самолёте Ил-76? Ну, кроме китайской радиоэлектронной начинки...
Все комментарии (14)
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