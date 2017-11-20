Самолет радиолокационного дозора А-100 совершил первый полет

Новейший российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 совершил 18 ноября первый полет. Все радиотехническое оборудование «летающего радара» создано Федеральным научно-производственным центром АО «Концерн Вега», входящим в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех.

Как сообщили в пресс-службе концерна «Вега», в ходе первого полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры радиотехнического комплекса. Машина продемонстрировала штатное поведение на всех режимах.

А-100 предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, оповещения о воздушной и надводной обстановке. Кроме того, машина может применяться для управления самолетами боевой авиации при их наведении на цели и служить воздушным командным пунктом.

Новая машина создана на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. На нем установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование.

Самолеты А-100 должны прийти на смену комплексам предыдущего поколения А-50 и А-50У. Ранее сообщалось, что серийные поставки новых машин в войска начнутся в 2020 году.