Жительница США рассказала о посещении Марса в 1979 году

Портал Anonsens со ссылкой на группу конспирологов UFO Mania опубликовал заявление жительницы США, утверждающей, что она является бывшей сотрудницей NASA, о том, что первые люди высадились на Марс в 1979 году.

На записи, отмечает женщина по имени Джеки, сделанной роботизированной системой Viking в 1979 году, было видно, как шесть астронавтов высаживаются на поверхность Красной планеты.

Джеки также утверждает, что она планировала опубликовать «сенсационные кадры», но руководство NASA засекретило все данные, а позже запись необъяснимым образом исчезла.