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Жительница США рассказала о посещении Марса в 1979 году

13:09 20.11.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube

Портал Anonsens со ссылкой на группу конспирологов UFO Mania опубликовал заявление жительницы США, утверждающей, что она является бывшей сотрудницей NASA, о том, что первые люди высадились на Марс в 1979 году.

На записи, отмечает женщина по имени Джеки, сделанной роботизированной системой Viking в 1979 году, было видно, как шесть астронавтов высаживаются на поверхность Красной планеты.

Джеки также утверждает, что она планировала опубликовать «сенсационные кадры», но руководство NASA засекретило все данные, а позже запись необъяснимым образом исчезла. 

Темы: Интересные факты в мире науки, NASA
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 18:39
Гость: Парацельс

Всё равно до каШПИРОВСКОГО ещё далеко)))
Вот когда начнутся сеансы гипноза по зомбоящику - скоро карпец))
20.11.2017, 17:55
Гость: Агностик

Отзыв: здесь посылают на ... (ну в общем понятно)
20.11.2017, 17:55
Гость: интересуюсь

Почему очередное заявление не адекватной, психически не здоровой личности надо сразу выносить в новостную ленту? Их в день десятками объявляется таких "космонавтов"
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